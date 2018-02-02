В Україні буде створено прозорий єдиний реєстр всіх лікарських засобів

Уряд разом з Державним експертним центром Міністерства охорони здоров'я України працює над розробкою прозорого єдиного номенклатурного реєстру всіх лікарських засобів. Про це повідомив Міністр Кабінету Міністрів України Олександр Саєнко під час зустрічі з представниками регіональних засобів масової інформації 2 лютого у Будинку Уряду.

«Зараз працюємо з Державним експертним центром Міністерства охорони здоров'я України, щоб зробити прозорий реєстр з номенклатури всіх лікарських засобів», - сказав Олександр Саєнко.

За його словами, це буде єдина інтегрована он-лайн база, яка дозволить простежити: за якими цінами будуть закуповуватися лікарські засоби всіма регіональними бюджетами, а також буде видно залишки медикаментів у лікарнях.

Він наголосив на ефективності державних закупівель через систему «Прозоро».

Міністр повідомив, що зараз в містах успішно працює програма «Доступні ліки», яку за дорученням Прем’єр-міністра планується поширити на сільську місцевість. На дану програму у Держбюджеті-2018 передбачено 1 млрд грн. На розвиток кардіологічних центрів виділено 150 млн грн.

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України