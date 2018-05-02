Через грип у Києві повністю призупинено заняття в трьох школах, ще у 16 - покласово

При цьому в КМДА наголошують, що про епідемію наразі не йдеться.

У Києві кількість хворих на грип та ГРВІ зростає, однак про епідемію говорити зарано. Водночас у кількох школах уже призупинено навчальний процес. Про це 5 лютого під час брифінгу повідомив перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник, передає Цензор.НЕТ із посиланням на 112.ua.

"За п'ятий тиждень епідсезону зареєстровано понад 21 тис. хворих на грип, що характеризує зростання захворювання, разом з тим на сьогодні показник захворюваності нижче епідпорогу на 36%. Тому говорити про епідемію грипу в Києві не потрібно", - наголосив він.

За його словами, найбільше хворіють діти - близько 70% від усієї кількості. До медичних установ госпіталізовано 213 осіб, з них - 137 дітей.

Крім цього, як зазначив Поворозник, вакцинацію від грипу пройшли 27 тис. осіб, серед яких 6,5 тис. дітей.

Також він зазначив, що через збільшення кількості хворих дітей комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КМДА ухвалила рішення про повне або покласове призупинення навчального процесу.

"На сьогодні у нас повністю призупинено навчальний процес у трьох школах (№96, 8 і 214). І в 16 школах (119 класів) - покласово", - повідомив Поворозник.

Найбільша кількість відсутніх на навчанні, за його словами, фіксується у Святошинському і Дарницькому районах.

"Ми не говоримо про карантин, я наголошую. Якщо в школі або в окремому класі кількість хворих дітей перевищила 20%, то керівництво школи спільно з районним управлінням охорони здоров'я ухвалює рішення в частині тимчасового обмеження навчального процесу", - уточнив він.

https://ua.censor.net.ua/n3048580