На замовлення МОЗ ЮНІСЕФ організує прискорену доставку вакцини від кору

220 тисяч доз вакцини від кору, паротиту, краснухи (КПК) прибудуть в Україну наприкінці лютого 2018 року. Бельгійську вакцину виробництва Глаксо Сміт Кляйн на замовлення МОЗ доставить Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) в Україні, після чого вакцини одразу будуть передані в регіони.

Нова партія вакцини від кору була закуплена ЮНІСЕФ за кошти державного бюджету на замовлення Міністерства охорони здоров’я у рамках підтримки державної програми імунізації. Завдяки підтвердженій міжнародній експертизі у сфері закупок ЮНІСЕФ зміг придбати 1 097 600 додаткових доз вакцини КПК для відповіді України на спалах кору. Поставка буде здійснена в три етапи: перша доставка - 220 тисяч доз вакцини – очікується у кінці лютого, друга поставка - 800 тис. доз вакцини КПК - планується на кінець березня, третя - 77 600 доз КПК - має прибути наприкінці травня.

У другій половині 2018 року ЮНІСЕФ також поставить 901 400 доз вакцини КПК. До цього часу потребу країни у вакцині проти кору покриють додаткові поставки, що прибудуть у лютому, березні і травні.

“Ми вдячні нашим партнерам з Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні за можливість здійснити таку необхідну поставку вакцини КПК в найкоротші терміни. Це дасть нам можливість ефективно протистояти спалаху кору, що триває в Україні. Деякі регіони поступово вичерпують свої запаси вакцини, і Міністерство охорони здоров’я продовжує здійснювати перерозподіл наявної в країні вакцини з одних регіонів в області, де її кількість недостатня”, – сказав генеральний директор Центру громадського здоров’я МОЗ України Володимир Курпіта.

“ЮНІСЕФ тісно працює з виробниками вакцин проти кору, щоб забезпечити надходження наступної партії до України у найшвидший термін. Завдяки додатковим та запланованим доставкам, ми впевнені, що в Україні буде достатньо вакцини проти кору незважаючи на підвищення попиту, зумовлене спалахом”, – підкреслила Лора Білл, Заступник голови представництва ЮНІСЕФ в Україні.

За перший місяць 2018 року на кір захворіли 3554 людей – 1165 дорослих і 2389 дітей.

Найбільше людей захворіли в Івано-Франківській (804), Одеській (640), Закарпатській (549), Чернівецькій (444), Львівській (242) областях.

Специфічного лікування від кору немає, проте захворюванню можна запобігти. Єдиний надійний спосіб захиститися від кору – вакцинація. Захист забезпечують дві дози КПК. Згідно з календарем профілактичних щеплень в Україні, в 12 місяців проводять перше щеплення від кору, а в 6 років — друге. Якщо дитина пропустила першу чи другу дозу вакцини КПК за графіком, зверніться до медичного закладу і отримайте безоплатне щеплення якомога швидше.

На 6 лютого 2018 року в Україні наявні близько 267 тис. доз вакцини КПК. До найближчої поставки, що очікується наприкінці цього місяця, МОЗ здійснює перерозподіл вакцин в регіони, де є недостатня кількість КПК. Готується поставка вакцин згідно з перерозподілом в Одеську, Миколаївську, Івано-Франківську, Закарпатську та Київську області. Третього лютого місто Київ отримало 4 тисячі доз вакцини КПК згідно з перерозподілом.