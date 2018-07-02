Захворюваність на грип та ГРВІ в Україні: 29.01-04.02.2018

Упродовж 29 січня-4 лютого у жодній із областей епідемічний поріг не перевищений​. Запобігти поширенню вірусів грипу і зберегти здоров’я допоможе вакцинація. Наразі з початку сезону щеплення проти грипу зробили 180 383 людини.

ТИЖДЕНЬ 5/2018 (29 СІЧНЯ-4 ЛЮТОГО 2018):

Інтенсивність епідемічного процесу залишається низькою, спостерігається локальна активність грипу

На ГРВІ захворіло 214 839 людей, що на 18,5 % більше минулого тижня, але менше аналогічного періоду минулого сезону

Досліджено 190 зразків матеріалів від пацієнтів із підозрою на грип та ГРВІ, у 48 випадках визначено РНК вірусу грипу типу B і в 5 випадках – типу А

З початку сезону щеплення проти грипу зробили 180 383 людини

Смертей через ускладнення від грипу цього тижня не зафіксовано

Детальніше в інформаційному бюлетені Центру грипу та ГРВІ.



ЯК ЗАХИСТИТИСЬ ВІД ГРИПУ

Найчастіше грип супроводжується різким підвищенням температури тіла (більше 38 °С), головним болем, болем у м'язах і у горлі, кашлем, нежиттю. Симптоми грипу починаються раптово і можуть тривати від кількох днів до кількох тижнів.

Найнадійнішим засобом захисту від грипу є вакцинація. Щеплення дадуть захист від трьох основних штамів вірусу, які циркулюють цього сезону.

Міністерство охорони здоров’я рекомендує організовувати тимчасові пункти щеплення проти грипу в дитячих дошкільних закладах, школах, організаціях, установах та закладах. Це допоможе попередити зростання рівня захворюваності та полегшити доступ населення до вакцинації проти грипу. Нагадуємо, що вакцина проти грипу належить до рекомендованих вакцин та не закуповується за державний кошт.

Від грипу не захистять так звані народні засоби - вітамін С, часник чи чай з малини - це всього лише міфи. Не займайтесь самолікуванням - лише лікар може встановити діагноз та призначити лікування.

Лікарів закликаємо уникати надмірного призначення ліків та призначення бездоказових методів для лікування чи профілактики грипу та ГРЗ, особливо – у дітей.Теплові процедури, фітотерапія, вітаміни, інтерферони, гомеопатичні препарати, антибіотики для профілактики - це ті методи, ефективність яких НЕ доведена.

МОЗ України