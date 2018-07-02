Міністерство охорони здоров’я оголосило плани щодо розвитку електронної системи охорони здоров’я у 2018 році

У 2018 році МОЗ продовжить розробку eHealth і зосередиться на створенні постійних структур, що сприятимуть розвитку системи у майбутньому. Найближчими кроками стануть визначення нового адміністратора системи та розробка довгострокової стратегії впровадження eHealth в Україні.

Під час презентації «eHealth. Досягнення 2017. Візія 2018» була підсумована спільна робота над створенням прозорої та ефективної електронної системи охорони здоров’я в Україні та оголошені плани розвитку на 2018 рік.

Напередодні в.о. Міністра охорони здоров’я доктор Уляна Супрун підписала документи про безкоштовну передачу майнових прав інтелектуальної власності від громадськості до МОЗ. Інші документи, що необхідні для того, аби формально завершити передачу eHealth від міжнародних донорських організацій державі, будуть підготовлені та підписані найближчим часом.

Подальшою розробкою та впровадженням eHealth опікуватиметься спеціально створене ДП «Електронне здоров’я», що отримає MVP (мінімальний життєздатний продукт) у право адміністрування. Серед першочергових задач державного підприємства — конкурс на посаду директора та набір базової команди, в тому числі з нинішнього Проектного офісу eHealth, реалізація наступного етапу розвитку продукту та погодження бізнес-моделі.

Міністерство охорони здоров’я та Національна служба здоров’я України створюватимуть регуляторне поле для динамічного розвитку електронної системи охорони здоров’я, а ринок медичних інформаційних систем забезпечить присутність eHealth у всіх закладах охорони здоров’я у вигляді сучасних та якісних ІТ-рішень.

«eHealth — динамічний проект, який постійно змінюється, що неминуче у реформах. Ми маємо й надалі втілювати його спільно. Не достатньо лише зусиль МОЗ, важлива участь громадських організацій і бізнесу. Це було важливо на початку і залишиться актуальним на наступних етапах. Без постійної і тривалої підтримки міжнародних партнерів не з’явився би eHealth, і у найближчі кілька років проекту буде критично необхідна ця допомога. Ми триматимемося обраного курсу в реалізації проекту. Тому найближчим часом запропонуємо нашим партнерам новий меморандум, відкриваючи наступну сторінку розвитку eHealth», — наголосив Павло Ковтонюк, заступник Міністра охорони здоров’я.

Система eHealth працює в тестовому режимі з вересня 2017 року, коли стало технічно можливо зареєструвати у системі медичний заклад, лікарів, а також ввести дані декларацій пацієнтів. Після прийняття Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» та створення Національної служби здоров’я, держава зможе оплачувати лікарю за кожного пацієнта, а пацієнт отримає гарантовані державою безкоштовні медичні послуги. Так, eHealth допоможе реалізувати принцип «гроші ходять за пацієнтом». Крім того, в системі eHealth на центральному компоненті розроблений функціонал для підтримки програми «Доступні ліки» (зокрема, створено можливість використовувати електронні рецепти).

На сьогоднішній день у eHealth зареєстровано більш ніж 700 медичних установ, 5000 лікарів та близько 30000 декларацій з пацієнтами з усієї України. Участь у пілотному проекті є добровільною для медичних установ до офіційного старту приписної кампанії (орієнтовно – 1 квітня 2018 року).

Крім того, команда Проектного офісу eHealth відвідала всі регіони України з семінарами, аби презентувати лікарям розробку та отримати від них зворотній зв’язок. 1540 осіб взяли участь у цих зустрічах, а 92% відвідувачів позитивно оцінили проведені семінари та висловились за продовження практики організації таких заходів.

«Проектний офіс eHealth за підтримки донорів розробив той функціонал, який був необхідний Міністерству охорони здоров’я для старту медичної реформи. Як і було передбачено Меморандумом про співпрацю між державою, громадськістю та бізнесом, зараз ця розробка передана державі в особі МОЗ. Надалі ми будемо фокусуватися на моніторингу та контролі діяльності держави, як і належить громадській організації. Ми підтримаємо всі кроки, які зроблять систему eHealth стабільною у довгостроковій перспективі; такою, що буде враховувати інтереси всіх гравців екосистеми (держави, лікарів, пацієнтів, розробників медичних інформаційних систем, аптек та інших)», - коментує Юрій Бугай, керівник Проектного офісу eHealth.

Презентація «eHealth. Досягнення 2017. Візія 2018» була організована спільно з проектом USAID «Реформа ВІЛ-послуг у дії» (компонент підтримки медичної реформи).

«Система eHealth зробить весь сектор охорони здоров'я більш прозорим та підзвітним перед громадянами, забезпечивши медичні установи та медичних працівників гідним фінансуванням послуг, що вони надають», - підкреслила Сьюзан Фріц, Регіональний директор USAID в Україні, Білорусі та Молдові.

Довідково

eHealth – електронна система, яка допомагає пацієнтам отримувати, а лікарям – надавати якісні медичні послуги. Це – складна система, яка буде поступово впроваджуватися протягом кількох років. Спочатку вона охопить первинну ланку медицини – сімейних лікарів, терапевтів та педіатрів. У майбутньому eHealth дасть можливість кожному швидко отримати свою медичну інформацію, а лікарям – правильно ставити діагноз з урахуванням цілісної картини здоров’я пацієнта.

Різні країни електронізують систему охорони здоров’я по-різному. В Україні система складатиметься з центрального компонента – він відповідатиме за централізоване зберігання та обробку інформації – та медичних інформаційних систем (МІС), які лікарні та поліклініки можуть обирати на ринку і встановлювати в себе.

Розробку системи eHealth в Україні розпочав Проектний офіс, створений громадськими організаціями Transparency International Ukraine та Всеукраїнська мережа ЛЖВ за підтримки Міністерства охорони здоров’я. MVP eHealth створили українські ІТ-фахівці коштом міжнародних донорів – Світового банку, урядів США та Канади, Глобального Фонду та інших.

Міністерство охорони здоров'я України