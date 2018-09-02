Мінрегіон, МОЗ, Світовий банк та Міністерство закордонних справ, торгівлі та розвитку Канади підписали Меморандум щодо впровадження телемедицини

Наша мета – впровадити провідний міжнародний досвід при створенні якісної первинної медичної допомоги у сільській місцевості. Досвід міжнародних країн-партнерів щодо організації телемедицини та мережі її використання, розроблення вимог до обладнання та програмного забезпечення, навчання сімейних лікарів – першочергові напрямки співпраці, які визначені в Меморандумі про взаємне розуміння між Мінрегіоном, МОЗ, Світовим банком та Міністерством закордонних справ, торгівлі та розвитку Канади.

Про це наголосив Віце-прем’єр-міністр – Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко за результатами підписання Меморандуму.

За його словами, сьогодні 30% населення України, що проживає у сільській місцевості, потребує надання якісної медичної допомоги. Мінрегіоном спільно з МОЗ вже розроблені методики формування медичної мережі; вимоги до приміщень і їх кількості, де буде надаватись первинна допомога; маршрутна карта для органів місцевого самоврядування по створенню мережі.

«Міжнародний досвід країн-партнерів – це ще один крок до впровадження сучасного та якісного медичного обслуговування у сільській місцевості. І Світовий банк, і Уряд Канади нам готові допомагати у цьому. До кінця року плануємо запустити перші приклади нової медичної допомоги в регіонах», - наголосив Геннадій Зубко.

Віце-прем’єр підкреслив, що підписаний Меморандум сприятиме створенню процедур і комунікаційної платформи для лікарів, системи спілкування між пацієнтом і лікарем, розробці підходів до навчання і тренінгів для сімейних лікарів.

Урядовець подякував Світовому банку і Уряду Канади за співпрацю у впровадженні медичної реформи у сільській місцевості та підтримку секторальної децентралізації.

Довідково

Наприкінці 2017 року було прийнято Закон України «Про підвищення доступності та якості медичного обслуговування у сільській місцевості».

Метою Меморандуму є визначення напрямів співпраці з таких питань:

аналіз досвіду інших держав щодо діагностики обміну даними медичних досліджень через телекомунікаційні засоби;

організація телемедицини та мережі її використання;

створення електронної бази медичних даних та обміну медичною інформацією;

розроблення вимог до обладнання та програмного забезпечення;

навчання сімейних лікарів роботі з медичним обладнанням з телекомунікаційними можливостями та програмним забезпеченням;

створення «Книги стандартів (рекомендацій)» щодо вимог первинної медичної допомоги у сільській місцевості;

комунікаційної та маркетингової стратегії щодо підвищення доступності та якості надання первинної медичної допомоги у сільській місцевості;

пропозицій щодо проектів повторного використання, вивчення досвіду нового будівництва та реконструкції закладів, що надають первинну медичну допомогу, в європейських та інших державах.