Попередити небезпечні хвороби: в Одесі відкрилась Зимова школа громадського здоров’я

Сьогодні в Одесі розпочала роботу цьогорічна зимова школа "Громадське здоров'я в Україні". Упродовж шести днів тут навчатимуться та обмінюватимуться досвідом сімейні лікарі, терапевти, медсестри, працівники обласних департаментів здоров'я, викладачі та експерти з усієї України, щоби покращити систему громадського здоров’я і донести ідею важливості профілактики хвороб до кожного українця.

Система громадського здоров’я має сприяти регулярним обстеженням пацієнтів, ранньому виявленню захворювань, збільшенню рівня охоплення вакцинацією до рівня, достатнього щоби захистити громадян від небезпечних інфекційних хвороб, веденню здорового способу життя та інформованості суспільства щодо збереження власного здоров’я.

“Попереджати хвороби завжди краще, ніж потім лікувати їх. З боку держави важливою складовою є розробка стратегії профілактики хвороб, але ця стратегія буде тим ефективнішою, чим більше українців буде її розуміти і дотримуватися. Важлива роль у розвитку громадського здоров’я в Україні належить медичній спільноті і тому, як відбувається співпраця на усіх рівнях системи”, - сказала в.о. міністра охорони здоров’я доктор Уляна Супрун, вітаючи учасників із відкриттям третьої зимової школи "Громадське здоров'я в Україні".

Навчальна програма передбачає інтенсивні заняття у вигляді невеликих модулів, пленарні зустрічі-лекції, роботу в групах, виконання практичного проекту та неформальні дискусії на професійні теми. Заняття проходять у двох секціях - Громадське здоров’я та Стратегічні комунікації.

Уже втретє зимову школу проводять “Школа охорони здоров’я” Національний університет Києво-Могилянська академія та Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) в Україні за підтримки Міністерства охорони здоров’я України. Цьогоріч школу також підтримали Швейцарський Інститут охорони здоров’я та тропічної медицини, Маастрихтський університет (Нідерланди), Світовий Банк, Міжнародний фонд «Відродження», USAID та Medical hub Odrex.

МОЗ України