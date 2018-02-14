Доступні ліки: Місцева влада має покращити роботу в регіонах та забезпечити безперебійну роботу програми

Кошти для реалізації програми “Доступні ліки” регіони отримали одночасно – 4 січня, інша справа – хто і як встиг їх скерувати до кінцевих розпорядників бюджетних коштів. Зараз ми маємо консолідувати зусилля, щоби місцеві заклади охорони здоров’я якомога оперативніше переуклали необхідні угоди з аптеками.

Уряд через Казначейську службу перерахував кошти у регіони 4 січня 2018 року. Натомість обласні бюджети довели їх до районів і кінцевих розпорядників бюджетних коштів орієнтовно лише у 20-тих числах січня. На Київщині до кінця січня цю проблему не вирішили.

Кожна програма з бюджетним фінансуванням на початку року має пройти непростий шлях установчих дій. В рамках програми “Доступні ліки” ця процедура виглядає так: Державна казначейська служба направляє кошти до області, облрада ухвалюючи регіональний бюджет має розподілити кошти по районах, беручи до уваги поширеність захворювань. Далі - відкрити нові казначейські рахунки та перенаправити одержані від Казначейської служби кошти у райони. Тут,місцева влада, має направити кошти до кінцевих розпорядників - закладів охорони здоров’я, які, своєю чергою, мають переукласти угоди з аптеками. За умови, що всі ці дії виконані - програма працюватиме.

“Доступні ліки” вперше зіткнулися з щорічним перехідним періодом - початком бюджетного року, тому вчасно зреагувати та оперативно виконати усі дії вийшло не у всіх. За інформацією Казначейської служби (станом на 2 лютого 2018 року), оперативно направити фінансування у райони змогли лише у 3 регіонах - Волинській, Закарпатській та Луганській областях. Ще у 9 областях кошти були направлені протягом 2 тижнів. Переважна ж більшість муніципалітетів впоралися з цим завданням лише наприкінці січня (найпізніше перерахували кошти в Івано-Франківській, Львівській, Одеській та Полтавській областях).

Важливим аспектом реалізації програми є розуміння відповідальності кожної зі сторін: Уряду, МОЗУ, місцевої влади, закладів охорони здоров’я, аптек та лікарів. Лише спільними зусиллями ми зможемо забезпечити безперебійну роботу програми, щоби люди змогли вчасно отримати життєвонеобхідні ліки.

Урядова програма “Доступні ліки” є одним із яскравих прикладів децентралізації влади, коли сама політика розроблена центральним органом влади, а реалізовується - на рівні муніципалітетів.

Політика добре сформована і є успішною. Позитивна динаміка відображається у збільшенні кількості пацієнтів, які користуються програмою, аптечних закладів, виробників та кількості препаратів. І все це на добровільних засадах.

На сьогодні ми маємо вже третій реєстр ліків від старту програми. У порівнянні з квітнем (коли почала працювати програма) ми змогли його збільшити на 82 препарати. До програми долучилося на 23 виробника більше. Зараз їх 48 і менше половини з них - українські. Тобто правила сформовані для всіх однаково, і програма є цікавою не лише для національного виробника, а й іноземного. З точки зору формування конкурентного ринку - це неабияк важливо.

Завдяки реферуванню цін на лікарські засоби, МОЗ запровадив ринковий механізм контролю, який реально дозволив знизити ціни на препарати і зробив їх на рівні середніх цін в 5 сусідніх європейських країнах.

Кожен виробник, заходячи до програми, погоджується не лише з ціною, яку встановлює держава, але й гарантує певний обсяг препаратів.

Наприклад на цей рік, завдяки розширенню переліку безоплатних препаратів, виробники гарантують 10,5 млн упаковок ліків для хворих, що на 100% відшкодовуватимуться державою. Ще зовсім недавно, у минулому півріччі таких препаратів було 6 млн упаковок.

МОЗ України