Кількість нових випадків захворювання на кір минулого тижня зменшилась вперше за період спалаху кору з 2017 року

За даними Центру громадського здоров’я МОЗ України, за минулий тиждень (станом на 8 лютого 2018 року) на кір захворіли 798 людей – 287 дорослих і 511 дітей. Це на 14% менше, ніж попереднього тижня. Вперше за період цього спалаху кору з 2017 року, кількість нових випадків захворювання на кір зменшилась.

Проте ситуація із захворюваністю на кір поки що залишається напруженою. Всього за 2018 рік на кір захворіли 4298 людей – 1423 дорослих і 2875 дітей. Госпіталізовано 2872 людей. З початку року від ускладнень кору померло п’ятеро людей – троє дітей, і двоє дорослих.

Найбільше людей захворіли в Івано-Франківській (965 випадків захворювання), Одеській (781), Закарпатській (681), Чернівецькій (509), Львівській (269) областях.

Найменша кількість випадків захворювання зареєстрована у Чернігівській (1 випадок), Сумській (2 випадки), Луганській і Харківській (по 3 випадки), Рівненській (4 випадки) областях.

«Ми вдячні батькам, які зробили свідомий вибір на користь вакцинації своїх дітей – єдиного способу захисту від кору. Завдяки посиленим заходам з імунізації, які проводить Міністерство охорони здоров’я, було провакциновано 74,5% дітей, які свого часу пропустили першу дозу вакцини КПК, та 79,5% дітей, які своєчасно не отримали другу дозу вакцини, – зазначив Віктор Ляшко, заступник генерального директора з нагляду за інфекційними хворобами ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України». – Ми також вдячні нашим партнерам, Дитячому фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні, який прискорить поставку додаткових вакцин КПК: 220 тисяч доз надійдуть вже цього місяця».

Усього у 2018 році Україна буде забезпечена майже 2-ма мільйонами доз вакцини проти кору. 1 097 600 доз вакцини прибудуть в Україну у першому півріччі 2018, ще 901 400 доз – у другому півріччі. Перша партія КПК – 220 тисяч доз – буде доставлена у лютому. Після цього вакцини одразу будуть передані в регіони. Загалом же цієї кількості вакцин буде достатньо для проведення щеплень проти кору всім віковим групам дітей, які цього потребують.

На 8 лютого 2018 року в Україні наявні близько 243 тисяч доз вакцини КПК. За минулий тиждень всього по Україні було використано 24 527 доз вакцини КПК. У зв’язку з підвищеним попитом на вакцини проти кору, паротиту і краснухи, МОЗ здійснює перерозподіл вакцин в регіони, де є недостатня кількість КПК. Вакцини, які були перерозподілені раніше, уже доставлені в Одеську та Київську області. Також готується новий перерозподіл в Одеську, Чернівецьку та Миколаївську області.

МОЗ України дякує керівництву Донецької, Луганської, Дніпропетровської, Харківської, Запорізької, Львівської та Сумської областей за те, що погодилися передати частину вакцин в інші області, які зараз найбільше потребують додаткових доз вакцин проти кору.

Нагадуємо, що вакцинація є єдиним способом захисту від кору. Від цієї інфекції немає специфічного лікування. МОЗ України наполегливо радить батькам дотримуватися національного Календаря профілактичних щеплень та зробити своїм дітям щеплення від інших хвороб.

МОЗ України