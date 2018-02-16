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Захворюваність на грип та ГРВІ: в Україні перевищено епідемічний поріг

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Упродовж 5-11 лютого епідемічний поріг перевищений у 5 областях. МОЗ України закликає не займатись самолікуванням, а лікарів – уникати надмірного призначення ліків та призначення бездоказових методів для лікування чи профілактики грипу та ГРЗ, особливо – у дітей.

ТИЖДЕНЬ 6/2018 (5-11 ЛЮТОГО 2018):
Епідемічний поріг в Україні перевищено на 16,8%. Поріг перевищено в Вінницькій, Волинській, Житомирській, Рівненській та Хмельницькій областях.
На грип та ГРВІ захворіло 258 036 людей, із них 70% - діти. Спостерігається регіональне географічне поширення і середня інтенсивність активності грипу та ГРВІ.
Досліджено 272 зразки матеріалів від пацієнтів із підозрою на грип та ГРВІ, в 101 випадку визначено РНК вірусу грипу типу В, в 4 випадках – грипу типу А.
Від грипу та риновірусної інфекції померло двоє дітей.
З початку епідемічного сезону щеплення проти грипу зробили 181 081 людина.

МОЗ України

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