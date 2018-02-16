Україна шукає голову Національної служби здоров’я

Відкрито конкурс на посаду голови НСЗУ. Кандидати не зобов’язані мати досвід роботи на державній службі.

Національна служба здоров’я України — головний оператор системи національного солідарного медичного страхування. Цей новий центральний орган виконавчої влади буде закуповувати у медичних закладів медичні послуги в інтересах всіх громадян України на рівних для всіх умовах.

Закон про зміну системи фінансування охорони здоров’я набув чинності.

Медичні заклади готуються до укладання договорів з НСЗУ — змінюють свій статус на комунальні некомерційні підприємства.

Керівник НСЗУ має провести підписання договорів з мережею медичних закладів, створити структуру органу, залучити команду, розвивати регуляторне поле системи eHealth.

«Ми шукаємо CEO, який розгорне сучасну та високоефективну службу страхування фінансових ризиків громадян. Водночас, голова Служби завжди пам’ятатиме, чому саме в назві НСЗУ є слово “служба”. Шукаємо голову НСЗУ, який поділяє наші цінності. Він отримає повну підтримку всієї команди МОЗ”, — прокоментувала в.о. міністра охорони здоров’я доктор Уляна Супрун.

14 лютого Уряд вніс зміни до умов конкурсу на посаду голови НСЗУ — відтепер кандидати не зобов’язані мати досвід роботи на державній службі.

“Для нас дуже важливо, щоб на конкурс змогли подаватися кандидати, які не працювали на державній службі. Ми вдячні Уряду за ухвалення відповідного рішення — як завжди, ми бачимо повну підтримку в питаннях реформи охорони здоров’я. Ключові критерії відбору — управлінський досвід, розуміння завдань нової Служби та велике бажання і спроможність побудувати нову структуру. Чекаємо на сильних кандидатів”, — зазначив заступник міністра охорони здоров’я Павло Ковтонюк.

Прийом документів на участь у конкурсі триває до 23 лютого. Національне агентство з питань державної служби завершить відбір кандидатів у березні.

МОЗ України