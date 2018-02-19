Україні потрібні інвестиції, маємо боротися за нормальні умови ведення бізнесу, – Прем’єр-міністр

Україні потрібно нарощувати потік інвестицій, і головною запорукою цього процесу є створення сприятливих умов ведення бізнесу. Про це сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман в ефірі одного з телеканалів.

Він наголосив, що чиновники, які намагаються завадити розвитку підприємництва – це «вороги держави й вороги успіху України».

«Всіх тих, хто намагається псувати можливості розвитку бізнесу, вважаю ворогами держави й нашого успіху. Нам потрібно боротися за нормальні умови для бізнесу. Це, звісно, виклик. І наголошую на тому, щоб ніхто не заважав. Тих, хто створює робочі місця, вкладає кошти в економіку, маємо оберігати», - сказав Прем’єр-міністр.

Він звернув увагу, що інвестиції потрібні не тільки в приватний сектор, а й в державний. Сьогодні в Україні вже напрацьовано й ухвалено законодавство, яке дозволить прозоро й ефективно залучати кошти.

«Ми можемо зростати 5% і вище. А це сотні мільярдів додаткової продукції, це робота, зарплата, ресурси для бюджету. А коли буде більше ресурсів та ефективний контроль за їх використанням – це нова якість освіти, медицини, нова якість доріг», - додав Глава Уряду.

"Місто Запоріжжя - один з перших та найуспішніших партнерів нашого проекту. Ми допомагаємо містам впроваджувати реформи в енергетиці, розробляти та реалізовувати План дій сталого енергетичного розвитку та залучати інвестиції у проекти з енергоефективності та відновлюваної енергетики", - повідомила Діана Корсакайте.

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України