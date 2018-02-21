Пік нових випадків захворювання на кір уже пройдено

За оперативними даними Центру громадського здоров’я МОЗ України, за минулий тиждень (станом на 16 лютого 2018 року) на кір захворіли 827 людей: 287 дорослих і 511 дітей. Це трохи більше – на 3,6% - ніж попереднього тижня, проте менше, ніж наприкінці січня.

Всього впродовж семи тижнів 2018 року на кір захворіли 5097 людей – 1693 дорослих і 3404 дитини. Госпіталізовано 3464 людини.

Найбільше людей захворіли в Івано-Франківській (1141), Одеській (875), Закарпатській (832), Чернівецькій (551) та Львівській (333) областях.

Найменша кількість випадків захворювання зареєстрована у Чернігівській (1), Харківській (3), Сумській і Луганській (по 4 випадки), Черкаській (12) областях.

З початку року від ускладнень кору померло четверо дітей і двоє дорослих: 3 дітей і 1 дорослий в Одеській області, 1 дорослий – в Івано-Франківській і 1 дитина в Закарпатській області. Останній випадок підтвердився минулого тижня – померла 5-місячна дитина в Одеській області від ускладнень, спричинених кором і двосторонньою пневмонією. Планове щеплення дитині повинні були зробити, відповідно до національного Календаря профілактичних щеплень, у 12 місяців.

«Рівень вакцинації у 95-98% створює в країні так званий колективний імунітет, за рахунок якого ми можемо захистити людей, яким щеплення від кору не можна зробити за медичними показаннями чи тим дітям, які ще не досягли віку 1 рік. Наразі Україна наблизилась до цієї цифри у плановій вакцинації. Так, за минулий рік вакциновано 93,3% дітей віком 1 рік і 90,7% дітей віком 6 років, – зазначив Віктор Ляшко, заступник генерального директора з нагляду за інфекційними хворобами ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України». – Саме низький рівень вакцинації в попередні роки став причиною спалаху кору в Україні. Ось чому потрібно всім вакцинуватися вчасно».

Станом на 15 лютого 2018 року, в рамках посиленої імунізації було провакциновано 75,3% дітей, які свого часу пропустили першу дозу вакцини КПК, та 80,2% дітей, які своєчасно не отримали другу дозу вакцини.

В Україні наявні близько 228 тисяч доз вакцини КПК. Уже наприкінці цього місяця в Україну прибудуть ще 220 тисяч доз вакцини, які будуть одразу передані в регіони. Тим часом МОЗ продовжує здійснювати перерозподіл в області, де епідситуація складна і є потреба в додаткових вакцинах. Зокрема, готується поставка в Івано-Франківську область і новий перерозподіл в Одеську область. Загалом,у 2018 році Україна буде забезпечена майже 2-ма мільйонами доз вакцини проти кору, закупленими за кошти державного бюджету Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) в Україні. Цієї кількості вакцин буде достатньо для проведення щеплень проти кору всім віковим групам дітей, які цього потребують.

Нагадуємо, що вакцинація є єдиним способом захисту від кору. Від цієї інфекції немає специфічного лікування. МОЗ України наполегливо радить батькам дотримуватися національного Календаря профілактичних щеплень та зробити своїм дітям щеплення від інших хвороб.

МОЗ України