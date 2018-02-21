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Доступні ліки: 90% українських аптек, що брали участь у програмі, вже переуклали необхідні угоди

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6240 аптечних закладів України відновили свої угоди і видають українцям ліки за рецептами від серцево-судинних захворювань, діабету ІІ типу та бронхіальної астми.

Урядова програма “Доступні ліки” повністю відновила свою роботу. В усіх регіонах України місцева влада вже довела кошти до кінцевих розпорядників та уклала 90% нових угод з аптечними закладами. Нині отримати ліки за програмою можна в 6 240 аптеках по всій Україні.

З усіма аптеками, що брали участь у програмі у минулому році, вже переуклали угоди у Вінницькій, Волинській, Закарпатській, Кіровоградській, Луганській, Львівській та Миколаївській областях. Розширити кількість аптечних закладів у порівнянні з минулим роком змогли у Житомирській (+54 аптеки), Харківській (+36 аптек), Полтавській (+22 аптеки), Чернігівській (+6), Чернівецькій (+5) та в Київській (+1) областях.

МОЗ України

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