Захворюваність на грип та ГРВІ: епідемічний поріг перевищили 5 областей

Упродовж 12-18 лютого у Житомирській, Київській, Рівненській, Хмельницькій та Чернівецькій областях перевищено епідемічний поріг грипу та ГРВІ. Нагадуємо, що найефективнішим методом профілактики грипу є вакцинація. Також варто регулярного мити руки, уникати контакту із хворими і дотримуватись правил особистої гігієни.

ТИЖДЕНЬ 7/2018 (12-18 ЛЮТОГО 2018):



Рівень епідемічного порогу в Україні перевищено на 31,1%. Високі показники зафіксовані в Житомирській, Київській, Рівненській, Хмельницькій та Чернівецькій областях.

На грип та ГРВІ захворіли 289 602 людей, із них 68,4% – діти.

Всього дослідили 311 зразків матеріалів від пацієнтів із підозрою на грип та ГРВІ, виявили 85 випадків вірусу грипу типу В і 2 випадки – типу А.

Смертей від грипу та ГРВІ на цьому тижні не було.

З початку епідемічного сезону вакцинувались від грипу 181 416 людей.

МОЗ України