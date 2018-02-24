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Захворюваність на грип та ГРВІ: епідемічний поріг перевищили 5 областей

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Упродовж 12-18 лютого у Житомирській, Київській, Рівненській, Хмельницькій та Чернівецькій областях перевищено епідемічний поріг грипу та ГРВІ. Нагадуємо, що найефективнішим методом профілактики грипу є вакцинація. Також варто регулярного мити руки, уникати контакту із хворими і дотримуватись правил особистої гігієни.

ТИЖДЕНЬ 7/2018 (12-18 ЛЮТОГО 2018):

Рівень епідемічного порогу в Україні перевищено на 31,1%. Високі показники зафіксовані в Житомирській, Київській, Рівненській, Хмельницькій та Чернівецькій областях.
На грип та ГРВІ захворіли 289 602 людей, із них 68,4% – діти.
Всього дослідили 311 зразків матеріалів від пацієнтів із підозрою на грип та ГРВІ, виявили 85 випадків вірусу грипу типу В і 2 випадки – типу А.
Смертей від грипу та ГРВІ на цьому тижні не було.
З початку епідемічного сезону вакцинувались від грипу 181 416 людей.

МОЗ України

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