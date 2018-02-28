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Визначено переможця конкурсу на посаду голови Національної служби здоров’я України

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Серед 14 кандидатів на цю вирішальну посаду Національна комісія з питань вищого корпусу державної служби обрала Олега Петренка. Рішення про призначення переможця конкурсу на посаду голови НСЗУ прийматиметься на засіданні Уряду.

Олег Петренко має управлінський досвід у приватних клініках столиці: дотепер був заступником генерального директора з питань стратегічного розвитку ТОВ «Isida-IVF», перед тим - першим заступником гендиректора клініки "Оберіг".

«Олег Петренко має великий позитивний досвід у сфері охорони здоров'я. Він є досвідченим менеджером та одним з експертів, котрі розробляли концепцію реформування системи охорони здоров'я, покладену в основу Закону щодо змін фінансуванні медицини. Водночас перед ним стоятиме великий виклик - розбудувати унікальну для системи охорони здоров’я України Службу», - сказала в.о. міністра охорони здоров'я доктор Уляна Супрун.

НСЗУ забезпечуватиме кардинально новий принцип відносин між людиною та медичною системою. Саме Національна служба здоров’я реалізовуватиме справедливий принцип оплати медичних послуг - гроші за пацієнтом. НСЗУ стане тією структурою, яка захищатиме права пацієнтів і лікарів мати доступ до лікування та отримувати гідну оплату праці.

НСЗУ має бути гарантом медичної реформи, а її керівник - забезпечити надійну, прозору та ефективну роботу Служби.

МОЗ України

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