У 2017 році рівень планової вакцинації населення порівняно з 2016 роком зріс удвічі, - Павло Розенко

2017 рік щодо планової вакцинації населення показав набагато кращий результат, ніж 2016 рік. Про це у ході селекторної наради заявив Віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко.

«Рівень планової вакцинації фактично зріс удвічі порівняно з 2016 роком. У 2017 році, згідно з плановим календарем щеплень, було вакциновано, зокрема, 93% дітей віком до 1 року і 90% дітей віком до 6 років», - сказав він.

За словами Віце-прем’єр-міністра, саме низький рівень вакцинації у минулі роки став основною причиною спалаху кору в Україні. «В подальшому цього не можна допускати», - наголосив він, звертаючись до учасників наради.

Павло Розенко підкреслив, що у 2018 році всі області будуть забезпечені вакцинами КПК (від кору, паротиту та краснухи) в повному обсязі.

«На сьогодні залишок вакцин по всій Україні з попередніх поставок становить 195 тисяч доз і 220 тисяч доз вакцин КПК прибули в Україну наприкінці лютого і зараз активно розвозяться по регіонах. Таким чином, ми забезпечимо області вакциною у повному обсязі», - зазначив він.

Павло Розенко повідомив, що вакцину вже отримали Київ та Київська область, Житомирська, Одеська, Львівська, Вінницька, Закарпатська, Миколаївська, Івано-Франківська, Рівненська, Чернівецька, Волинська, Херсонська, Тернопільська, Хмельницька, Кіровоградська та Черкаська області.

Найближчим часом, за його словами, запланована або вже здійснюється доставка вакцин у східні та центральні регіони України - це Харківська, Полтавська, Запорізька, Дніпровська, Сумська, Чернігівська, Донецька, Луганська області.

«Безумовно, протягом року ми виконаємо всі зобов’язання щодо поставок вакцин згідно з графіком», - підкреслив Павло Розенко, наголосивши на необхідності посилювати інформаційно-роз’яснювальну роботу щодо необхідності вакцинації.

Служба Віце-прем'єр-міністра України