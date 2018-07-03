Віце-прем’єр-міністр Павло Розенко повідомив про розширення програми «Доступні ліки»

Кабінет Міністрів України працює над розширенням переліку хвороб, на які буде розповсюджуватися програма «Доступні ліки». Про це у ході селекторної наради повідомив Віце-прем’єр-міністр Павло Розенко.

«Ми бачимо абсолютно позитивну динаміку виконання цієї програми. Сьогодні ми можемо чітко сказати, що програма працює і набирає обертів. Більше того – вона розширюється», - сказав він.

За словами Павла Розенка, до реалізації програми «Доступні ліки» залучається дедалі більше аптек, виробників та розширюється перелік препаратів. «Далі ми плануємо розширювати програму за рахунок збільшення переліку хвороб, на які вона буде розповсюджуватися», - зазначив Павло Розенко.

За словами Віце-прем’єр-міністра, з 22 січня 2018 року вже працює новий перелік ліків, який розширений до 239 найменувань (на старті програми було 157 торгівельних назв), 47 з яких є повністю безкоштовними для пацієнтів. «Тобто фактично більше ніж на 80 препаратів розширилася програма за час її реалізації і вдвічі збільшився перелік безкоштовних ліків, які надаються громадянам», - зауважив він.

Зараз, за його словами, участь у програмі беруть понад 7 тисяч аптек, що значно розширює географію дії програми «Доступні ліки» та доступ до лікарських засобів громадян не тільки в містах, але й в сільській місцевості.

Павло Розенко також зазначив, що у переліку представлені лікарські засоби 18 українських виробників, а 30 – іноземних. «Всі розмови про те, що Уряд набирає до цієї програми лише найдешевші ліки вітчизняного виробництва не відповідають дійсності. Уряд обирає ті ліки, які є якісними і дають реальний ефект», - наголосив він.

«Протягом останніх трьох місяців ми щомісячно приймаємо понад 2 млн рецептів. З початку програми відшкодовано кошти за понад 20 млн рецептів. Це і є найкращою нашою відповіддю на будь-яку критику цієї програми», - додав Павло Розенко.

Служба Віце-прем'єр-міністра України