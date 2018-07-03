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Захворюваність на грип та ГРВІ: епідемічний поріг перевищили 6 областей

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Упродовж 26 лютого - 4 березня у Волинській, Житомирській , Рівненській, Тернопільській , Черкаській та Чернівецькій областях перевищено епідемічний поріг грипу та ГРВІ. Наполегливо рекомендуємо не займатись самолікуванням, а лікарів застерігаємо від надмірного немотивованого призначення ліків.

ТИЖДЕНЬ 9/2018 (26 ЛЮТОГО - 4 БЕРЕЗНЯ 2018):

Епідемічний поріг в Україні перевищено на 27,4%.
На грип та ГРВІ захворіло 281 449 людей, із них 65,1 % - діти .
На звітному тижні зареєстровано 3 летальні випадки від грипу та ГРВІ: двоє дорослих та дитина.
Всього дослідили 366 зразків матеріалів від пацієнтів із підозрою на грип та ГРВІ, виявили 158 випадків вірусу грипу типу В і 6 випадків – типу А.
З початку епідемічного сезону проти грипу вакцинована 182 517 людей.

Детальніше в інформаційному бюлетені Центру грипу та ГРВІ.

Щорічне щеплення - ефективна профілактика грипу. Також дотримуйтесь простих правил:

часто провітрюйте приміщення;
не торкайтесь руками обличчя;
мийте руки частіше;
уникайте контакту з хворим;
їжте корисну їжу;
пийте достатньо води;
добре висипайтесь;
будьте фізично активними;
уникайте стресу та перенавантаження.
При легкій формі грипу в застосуванні жарознижуючих та противірусних препаратів немає необхідності - висока температура нормалізується протягом першої доби.

Пам’ятайте: «Захворів – лишайся вдома». Не ставтесь недбало до свого здоров’я та здоров’я інших.

МОЗ Украиїни

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