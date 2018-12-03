108 громад розпочали «забіг», щоб першими увійти в реформу

Підготовка до входження закладів охорони здоров’я в реформу розпочато. 6 березня, 108 громад-лідерів розпочали активну роботу, щоб першими ввійти в реформу у липні цього року. Методологічну допомогу протягом всього періоду підготовки місцевим командам надаватиме МОЗ України та проект USAID «Реформа ВІЛ-послуг у дії».

Гроші підуть за пацієнтами уже у липні цього року. Проте нова модель фінансування закладів «первинки» запрацює лише для громад, усі заклади яких виконали обов'язкові вимоги:

автономізувалися, тобто перетворилися у комунальні некомерційні підприємства;

комп'ютеризувалися, обрали МІС та підключилися до електронної системи охорони здоров'я, отримали електронні цифрові підписи для закладу та лікарів;

привели матеріально-технічне забезпечення закладу у відповідність до Табелю технічного оснащення;

з квітня почали активне інформування та підписання з пацієнтами Декларацій про вибір лікаря первинної допомоги;

уклали договір з Національної службою здоров’я України;

впровадили ключові елементи сервісу.

Одні з перших увійдуть в реформу 108 громад, заклади яких обслуговують 4,7 млн українців. Саме ці громади подали заявки на супровід у підготовці реформи та сформували робочі групи.

«Реформа розпочнеться у липні, коли перші заклади отримають фінансування за новою моделлю. Але вже сьогодні ми побачили 108 громад, які готові працювати з нами, щоби першими підписати договір з Національною службою здоров’я. Ми надамо їм всю необхідну методологічну підтримку, в тому числі інформаційну, для успішного старту медичної реформи», – говорить заступник міністра охорони здоров'я Павло Ковтонюк.

До 1 липня експерти МОЗ України та проекту USAID «Реформа ВІЛ-послуг у дії» проведуть серію вебінарів, онлайн-консультацій та тренінгів для громад-лідерів щодо юридичних аспектів автономізації, оцінки наявної мережі ПМД, побудови спроможної мережі ПМД та планування кадрового ресурсу. Команди мають навчитись формувати фінансовий план, оцінювати наявне оснащення закладу та технічну спроможність для впровадження електронної системи.

«Бути першими завжди складно. Особливо, коли мова йде про великі системні зміни від національного рівня до рівня центру медичної допомоги пацієнтам. У найближчі кілька місяців наша команда спільно з командою Міністерства охорони здоров'я проведе велику роботу для надання технічної допомоги громадам. Разом ми напрацюємо досвід, який наступні сотні громад зможуть використовувати вже самостійно на шляху входження в медичну реформу», – говорить керівник проекту USAID «Реформа ВІЛ-послуг у дії» Ната Аваліані.

МОЗ України