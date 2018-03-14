Захворюваність на грип та ГРВІ іде на спад

Упродовж 5-11 березня загалом в Україні епідемічний поріг не перевищено. Водночас, у трьох областях - Житомирській, Волинській та Закарпатській - показники захворюваності є високими. З початку епідемічного сезону щеплення проти грипу зробили 182 542 людини.

ТИЖДЕНЬ 10/2018 (5-11 БЕРЕЗНЯ 2018):

Епідемічний поріг в загальному в Україні не перевищено. Спостерігається регіональне географічне поширення: епідемічний поріг перевищено у Житомирській, Волинській та Закарпатській областях.

На грип та ГРВІ захворіло 213 587 людей, із них 62,7% – діти.

Цього тижня смертей від грипу та ГРВІ не зареєстровано.

Всього дослідили 250 зразків матеріалів від пацієнтів із підозрою на грип та ГРВІ, виявили 85 випадків вірусу грипу типу В і 7 випадків – типу А.

З початку епідемічного сезону проти грипу вакциновано 182 542 людини.

Детальніше в інформаційному бюлетені Центру грипу та ГРВІ.

Нагадуємо, що зазвичай симптоми грипу з’являються раптово. Найчастіше це різке підвищення температури тіла (більше 38 °С), головний біль, біль у м'язах, біль у горлі, кашель, нежить.

Якщо ви захворіли на грип, контролюйте температуру не менше двох разів на добу та при погіршенні стану, регулярно провітрюйте приміщення, підтримуйте температуру в домі 18-20°С і вологість 70±10%, дотримуйтесь постільного режиму, пийте достатньо рідини і залишайтесь вдома 24 години після останнього періоду гарячки. При контакті з здоровими людьми одягайте медичну маску, щоб захистити їх від зараження. Якщо ви не хворієте, а доглядаєте за хворим, то часто мийте руки, триматись на відстані від хворого.

Важливо підготуватися до лікування гарячки у дорослих та дітей. Які медикаменти слід приймати та в якому дозуванні - розкаже лікар.

Найбільш ефективним методом профілактики грипу є щорічне щеплення.

МОЗ України