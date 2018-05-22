Міжнародна спільнота підтримує трансформацію української системи охорони здоров'я

Триває 71-а сесія Всесвітньої асамблеї охорони здоров`я - найважливіша подія в сфері охорони здоров’я, яка зараз відбувається у світі. Впродовж двох днів учасники української делегації зустрічалися з представниками різних держав, міжнародних організацій, медичною спільнотою, щоби окреслити найбільш важливі питання щодо здоров'я українців.

На зустрічі з генеральним директором ВООЗ доктором Тедросом Адханомом Гебреєсусом говорили про трансформацію системи охорони здоров’я в Україні, звернулися за допомогою у доступі до громадян України, які перебувають на окупованих територіях або утримуються у в’язницях РФ.

"До них не можуть потрапити ані українські лікарі, ані медики з міжнародних організацій. Їхня підтримка - це питання не тільки політики, а й охорони здоров’я, адже ми не можемо запобігти спалахам інфекцій та допомагати українцям з такими хворобами, як туберкульоз або ВІЛ/СНІД", - сказала в.о. Міністра охорони здоров'я доктор Уляна Супрун.

Підняли питання двох українців, які наразі голодують, затримані за політичними мотивами російською стороною та до них не пускають лікарів - це Олег Сенцов та Володимир Балух і попросили міжнародну спільноту включитися в цей процес.

З представниками Центру контролю та профілактики хвороб США (СDC) говорили про можливості для поліпшення роботи Центру громадського здоров'я МОЗ України, системи лабораторій, важливість вакцинації та потребу у додаткових комунікаційних кампаніях для збільшення рівня імунізації.

Також просили підтримку у навчанні наших служб у боротьбі з хімічними та біологічними атаками. Україна на кордоні з ворогом, який вже показав що у нього є хімічна та біологічна зброя. Досвід війни в Сирії та атака на Скрипаля показують, що Росія може застосувати цю зброю і на нашій території.

"Переговорили з Міністром охорони здоров’я Білорусі Валерієм Малашко. Домовилися про співпрацю у напрямку трансплантації та про обмін досвідом України у боротьбі з ВІЛ/СНІДом. Найближчим часом підпишемо контракти для трансплантації кісткового мозку та органів між МОЗ та білоруськими клініками, де лікується багато наших пацієнтів. Також домовилися, що білоруські фахівці відвідають Україну та допоможуть на нашому шляху становлення трансплантології в Україні. Це важливо у зв’язку з прийняттям законом про трансплантацію", - сказала доктор Уляна Супрун.

Важливою була також зустріч з Міністром охорони здоров’я Польщі Лукашем Шумовським. Польща почала схожі зміни системи охорони здоров'я в 1999 році та вже пройшли цей шлях.

"Для нас є цінний їхній досвід, успіхи та помилки, бо хоча ми й починаємо трансформацію зараз з нуля, але це шанс зробити все якомога краще. Зокрема домовилися про співпрацю щодо поліпшення екстреної допомоги та навчання українських фахівців", - сказала доктор Супрун.

Українська делегація зустрілась з делегацією від МОЗ Іспанії. Розробляючи план змін охорони здоров'я, МОЗ України зокрема опирався на досвід Іспанії.

Засідання 71-ї сесії Всесвітньої асамблеї охорони здоров`я триватиме до 26 травня.

Міністерство охорони здоров'я України