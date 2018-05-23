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Смертність від інфаркту в 11 областях знизилась на 20%

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Такі показники у порівнянні з 2015 роком зафіксували у Вінницькій, Дніпропетровській, Закарпатській, Івано-Франківській, Київській (разом з Києвом), Львівській, Одеській, Полтавській, Черкаській, Харківській і Херсонській. У цих регіонах активно впроваджується нова система надання допомоги при інфаркті міокарда.

Одна із основних причин такої статистики - стратегічний фокус держави на розбудові мережі кардіологічних центрів та впровадженні безоплатного стентування в екстрених випадках для пацієнтів з інфарктом міокарда з елевацією сегмента ST. Нові технології, впроваджені в кардіоцентрах, рятують життя пацієнтів, які раніше помирали через недостатню технічну оснащеність медичних установ і відсутність сучасної системи надання допомоги. Так, наприклад, у реперфузійних центрах показник летальності більш, ніж у два з половиною рази нижчий за середній по Україні (4,6% проти 12,5% відповідно).

Другий рік поспіль Уряд спільно з місцевою владою продовжують розбудовувати мережу кардіоцентрів - у 2017 році було закуплено 12 ангіографів, ще 14 планується закупити у 2018 році.

МОЗ України

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