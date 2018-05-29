НСЗУ оголосила «першу хвилю» укладення договорів із закладами первинної допомоги

На сайті Національної служби здоров’я України опубліковано перше оголошення про укладення договорів між НСЗУ та закладами охорони здоров’я. Уже з липня заклади, які виконали всі умови та уклали договір з НСЗУ, отримуватимуть фінансування за новим механізмом.

25 квітня Уряд ухвалив порядок укладення договору НСЗУ із закладами, а також його типову форму.

Одна з важливих передумов роботи медзакладів зі Службою — підключення до електронної системи охорони здоров’я. У системі мають бути всі місця надання медичної допомоги, уповноважені особи та медичні працівники, які будуть залучені до виконання договору. Документообіг між НСЗУ і закладами відбуватиметься в електронній формі.

Усі вимоги до закладів надання первинної допомоги ухвалені окремою постановою. Зокрема, заклад має бути устаткований відповідно до табелю оснащення, мати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики тощо.

Порядок визначає список документів, які закладу необхідно подати до НСЗУ, а також строки, впродовж яких Служба прийматиме або відхилятиме заяву закладу на підписання договору.

Терміни подання заяв закладів про укладення договорів у 2018 році визначені у Порядку реалізації державних гарантій медичного обслуговування. Так, заклад, який готовий вступити в реформу з 1 липня, має підписати договір не пізніше 5 червня 2018 року або не пізніше 15 серпня при вступі в реформу з 1 жовтня.

Заклад може укласти договір з Національною службою здоров’я тільки за умови, що всі інші заклади первинної допомоги міста, району або ОТГ (в межах одного бюджету) також підписали договір.

Нагадаємо, НСЗУ буде оплачувати послуги закладів з надання первинної допомоги за принципом капітації. Капітація — це механізм оплати медичних послуг, коли заклад отримує встановлену суму за кожного пацієнта, незалежно від того, чи звертається він за медичними послугами. Капітація оплачується не з кишені пацієнта, а із загальних податків, які він оплатив у державний бюджет.

Базовий тариф за пацієнта, який підписав декларацію з лікарем, складає 370 грн. До базового тарифу застосовуються вікові коефіцієнти. Для дитини віком до 5 років — коефіцієнт 4, тобто оплата педіатру складатиме 1480 грн за дитину в рік. Для дітей віком від 6 до 17 років визначено коефіцієнт 2,2 — 814 грн. Для дорослих від 18 до 39 років — коефіцієнт 1 (370 грн). Для дорослих від 40 до 64 років — коефіцієнт 1,2 (444 грн), а для людей віком понад 65 років — коефіцієнт 2 (740 грн).

До кінця 2018 року заклади первинної медичної допомоги, які почнуть фінансуватися за договором із Національною службою здоров’я, також отримуватимуть по 240 грн за умовного пацієнта, який теоретично проживає на території обслуговування закладу, але ще не уклав декларацію про вибір лікаря. При цьому від загальної кількості таких пацієнтів щомісячно будуть вираховуватися люди, які вже підписали декларації із лікарями .

Ознайомитися з умовами та терміном подання заявки на укладення договору медичні заклади можуть на сайті Національної служби здоров’я України.

Міністерство охорони здоров'я України