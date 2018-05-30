Нова модель надання допомоги людям із ВІЛ: у Києві відкрили медичний центр «100% життя»

Медичний центр «100% життя» називають простором 100% толерантності для усіх пацієнтів: тут надаватимуть медичну допомогу нової для України якості ВІЛ-позитивним пацієнтам, людям з груп ризику, а також усім іншим киянам. Кожен може підписати декларацію із сімейним лікарем центру та отримати якісне обслуговування згідно з державною програмою медичних гарантій.

Неприбутковий медичний центр «100% життя» відкрила Всеукраїнська мережа ЛЖВ напередодні Міжнародного дня пам’яті людей, які померли від СНІДу, – 18 травня. Клієнтом центру став сер Елтон Джон.

«Коли фігура такого рівня долучається до вирішення проблем наших громадян - це надзвичайно важливо. Ми говорили про трансформацію системи охорони здоров’я та попросили також допомогти на міжнародному рівні відстоювати права українців, які перебувають на окупованих територіях, і вимагати належної медичної допомоги та звільнення бранців Кремля, яких утримують за політичними мотивами. Зараз ми, як ніколи, потребуємо підтримки міжнародної спільноти», - наголосила в.о. Міністра охорони здоров'я доктор Уляна Супрун.

У медичному центрі приймають лікарі загальної практики сімейної медицини, а також вузькі спеціалісти - інфекціоністи, невропатолог, нарколог, психіатр, дерматовенеролог, гінеколог тощо, функціонує палата тимчасового перебування пацієнтів та маніпуляційний кабінет.

Це заклад є інклюзивним та відкритим простором, який має на меті стати прикладом моделі, коли в центрі уваги є пацієнт. І це також приклад результату, який дає сильний громадянський рух в країні та відкрита до співпраці та змін держава.

«Як пацієнти ми знаємо, як важливо отримувати медичні послуги без дискримінації. Медичний центр «100% життя» – це унікальний продукт еволюції пацієнтскої спільноти. Він забезпечить альтернативу в отриманні послуг, світові протоколи лікування, новітні препарати і, найголовніше, відсутність стигми та дискримінації по відношенню до всіх пацієнтів незалежно від їх статусу. Нуль дискримінації і 100% толерантності - наша головна цінність», - говорить Дмитро Шерембей, голова Всеукраїнської мережі ЛЖВ.

У центрі можна здати різні категорії аналізів, в тому числі експрес-тест на ВІЛ. При отриманні позитивного результату пацієнт отримає консультацію психолога та допомогу соціального працівника у подальшому супроводі. Сімейні лікарі при спілкуванні з пацієнтом зможуть на основі скринінгу рекомендувати пройти тестування на ВІЛ. Таким чином медичний центр вирішуватиме ще одну проблему – виявлення ВІЛ+ пацієнтів. Адже наразі в Україні лише кожна друга ВІЛ-позитивна людина знає про свій статус.

Центр знаходиться за адресою: вул. Межигірська, 87а. Графік роботи: пн - нд з 8:00 до 20:00.

Нагадаємо, протягом останніх років смертність українців від ВІЛ знизилася на 11% - 10,4 смертей на 100 тис. населення у 2016 р. проти 11,5 у 2013 році. За перший квартал 2018 року зареєстровано 767 випадків смерті від СНІДу проти 792 за відповідний період минулого року.

За 3 місяці 2018 р. кількість вперше діагностованих випадків ВІЛ-інфекції в Україні зменшилась з 4728 до 4358, показник захворюваності у порівнянні з аналогічним періодом минулого року зменшився на 7,2%. Станом на 1 квітня 2018 року в закладах охорони здоров’я під медичним наглядом перебувало 143 766 ВІЛ-інфікованих українців, з них 45 019 - з діагнозом СНІД; 91 605 людей отримували терапію, тоді як ще у 2009 році - 15 871 людина. Терапія дозволяє людям з ВІЛ жити.

Міністерство охорони здоров'я України