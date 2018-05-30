Глава Уряду про реформу сільської медицини: Тепер важливо спільно з місцевою владою вибудувати механізм взаємодії

Уряд доволі активно просунувся в реформуванні сільської медицини, і зараз важливо спільно з місцевою владою вибудувати механізм взаємодії. Про це сказав Прем’єр-міністр України під час засідання щодо реформи сільської медицини.

«У лікарів має бути все – від обладнання і місця проживання до транспортного засобу», - сказав Володимир Гройсман.

Учасники наради представили основні напрямки розвитку галузі – як з огляду на організацію роботи лікарів, так і з точки зору забезпечення матеріальної частини та інструментарію лікаря. Окрему увагу приділили можливостям забезпечення транспортом.

Сторони підкреслили, що в результаті реформи кількість амбулаторій на селі, а їх на сьогодні понад 3800, не зменшиться. При цьому деякі амбулаторії будуть реконструйовані, деякі перепрофільовані з амбулаторій монопрактики – на 1-2 лікарів, на амбулаторії з більшою кількістю профільних фахівців. Доцільність такого перепрофілювання визначить МОЗ спільно з місцевими органами влади. Забезпечення службовим автотранспортом, за пропозицією Глави Уряду, пройде централізовано.

Глава Уряду також запропонував активніше залучати органи місцевої влади до фінансування потреб сільських медичних закладів, особливо в частині будівництва та реконструкції. «Якщо вони (регіони) не вкладають в це (медичні заклади) кошти, значить, їм ці заклади не потрібні. Якщо вкладають, то і відповідальність за функціонування амбулаторій вища», - сказав Прем’єр-міністр.

Він також запропонував звільнити від ліцензійних плат проекти будівництва водних свердловин біля амбулаторій і вважати свердлові роботи складовою будівельного або реструкційного проекту. «Буріння дозволить забезпечити питною водою – і амбулаторію, і село. Це гарна ідея», – сказав Володимир Гройсман.

Він також доручив опрацювати можливість розділення співфінансування проектів будівництва та реконструкції амбулаторій з огляду на забезпечення лікарів житлом.

За дорученням Глави Уряду, всі обговорені рішення будуть найближчим часом винесені на обговорення та подальше ухвалення Кабінетом Міністрів.

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України