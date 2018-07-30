МОЗ України разом з експертами обговорили законопроект про рекламу ліків

20 липня Міністерство охорони здоров’я України за підтримки Асоціації правників України та Асоціації представників міжнародних фармвиробників провело круглий стіл щодо основних аспектів законопроекту, що має врегулювати ринок реклами ліків.

У дискусії, яка тривала понад 2 години, взяли участь юридичні експерти рекламного ринку, фармвиробники, керівники медіагруп, видавці, представники ЗМІ та рекламних агентств. Позицію парламентського корпусу представила заступник профільного комітету народний депутат України Ірина Сисоєнко, а позицію Нацради з питань телебачення та радіомовлення - заступник голови Уляна Фещук.

“В Україні живуть на 10 років менше ніж в країнах Європи. З найпоширеніших причин передчасної смертності 5 місце займає самолікування. Сьогодні 7 із 10 хворих не йдуть до лікаря, а діагностують захворювання і призначають лікування самостійно. До вирішення цієї проблеми ми маємо підходити комплексно, і одна із складових - це приведення законодавства про рекламу до правил, які дійсно працюють”, - зазначив заступник міністра охорони здоров’я Роман Ілик.

Незважаючи на жваві дебати в обговорені, всі учасники круглого столу погодилися з тим, що законодавство треба удосконалювати і приводити у відповідність до чинних норм Європейського Союзу. Особливо ті норми, що стосуються питань семплінгу (надання безкоштовних зразків ліків) та реклами для медпрацівників. Також видавці та фармвиробники підтримують внесення на рівні законодавства чіткого визначення, що таке спеціалізовані друковані видання.

Найбільш дискусійними стали положення про те, що відповідальність за дотримання норм закону має стосуватись і ЗМІ - згідно із законопроектом, власники медіа сплачуватимуть штраф, якщо розміщуватимуть рекламу, яка порушує закон. Також експертів ринку непокоїть відсутність контролю за інформацією в інтернет-просторі.

Активно обговорювалися питання маніпулювання інформацією - використання при реєстрації ліків назв-двійників (майже однакові найменування для препаратів, які дозволено і заборонено рекламувати) та реклама ліків, що не є ліками (БАДи та дієтичні добавки).

Підсумовуючи дебати, Роман Ілик розвіяв побоювання медійників та фармвиробників з приводу впровадження дозволів на кожен рекламний ролик і додав:

“Новий закон про рекламу лікарських засобів буде ухвалено. Нехай ніхто в цьому не сумнівається. Інша справа в тому, яким може бути його зміст. Хочу наголосити - законопроект ще не зареєстровано, його ще не внесено до Верховної Ради. Він зараз знаходиться на стадії опрацювання та обговорення. Ми готові опрацювати усі ваші зауваження. Цей законопроект проходить повний цикл вироблення публічної політики і всі конкретні дієві пропозиції, безумовно, буде враховано”.

Нагадаємо, 16 травня Міністерство охорони здоров’я презентувало новий законопроект про рекламу лікарських засобів. Основне його завдання – гармонізувати чинне законодавство з нормами ЄС та встановити чіткий контроль за змістом реклами, щоби уникнути маніпулювання інформацією про препарат та його властивості.

З повним текстом законопроекту можна ознайомитися на сайті Міністерства охорони здоров’я за посиланням: https://bit.ly/2muKdeb

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