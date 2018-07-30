МОЗ: Як медзаклади витрачатимуть кошти, отримані від НСЗУ

У липні перші 160 медичних закладів первинної допомоги отримали від Національної служби здоров’я України 254 млн грн за принципом «гроші йдуть за пацієнтом». Більшість закладів отримали більше коштів порівняно зі старою моделлю фінансування. Як заклади планують використовувати нові фінансові надходження – розпитали керівників центрів первинної медичної допомоги.

Комунальне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2 Полтавської міської ради»

Директорка Світлана Левченко

За субвенцією – 2,502 млн грн

За договором з НСЗУ – 3,398 млн грн

Підписано понад 42 тис декларацій

Обслуговують 114 701 людей

Директор ставить за мету простимулювати лікарів за допомогою додаткових коштів, які заклад отримав за новою моделлю фінансування.

«У Центрі є два сімейних лікарі, яким до рекомендованої кількості пацієнтів залишилося набрати 30-40 людей. Як тільки це станеться, вони отримають премію у розмірі 100% від посадового окладу лікаря. Решта отримають премії залежно від кількості підписаних декларацій – 50%, 70% тощо. Для тих, хто підписав мало декларацій з пацієнтами, можливо, варто встановити певний поріг. Наприклад, якщо сімейний лікар підписав менше 900 декларацій – премії не отримає. А може, встановимо цю межу на позначці 500 декларацій, ми ще в процесі обговорення. Також медсестри отримають премії залежно від кількості підписаних декларацій у лікарів, з якими вони працюють. У новому колективному договорі будемо продумувати, як стимулювати працівників», — ділиться роздумами Світлана Левченко.

Також директор з економістами рахують, скільки коштує зробити на базі їхнього закладу аналіз крові на холестерин, глюкозу крові, аналіз сечі. Порівнюватимуть із вартістю виконання цих же досліджень в лабораторії. Також збирають статистику, скільки аналізів на місяць, на рік потрібно. На підставі цього приймуть рішення, що вигідніше – робити у себе чи закупити таку послугу.

«Зараз я дуже активно працюю з сімейними лікарями. Щотижня збираю лікарів: навчаю комунікації, вчу усвідомлювати, що вміння спілкуватися з пацієнтами одна з важливих навичок, якими повинні володіти медичні працівники. Індивідуально спілкуюся з лікарями, які підписали мало декларацій. Я пропрацювала 20 років на дільниці — ділюся власним досвідом комунікації з хворими. До сімейного лікаря мають звертатися пацієнти не лише з приводу захворювань, але найголовніше з метою їх профілактики, навчання здоровому способу життя, просто за порадою та для оформлення медичної документації (довідки, акти обстеження, санаторно-курортні карти та інше).

Наші лікарі-лідери не мають академічних ступенів, але вони вміють комунікувати з пацієнтами та саме завдяки цьому багато пацієнтів підписали з ними декларації — ділиться досвідом директорка.

Центр ПМСД №3 м.Вінниці

Головна лікарка Тетяна Малик

За субвенцією – 2,190 млн грн

За договором з НЗСУ – 3,45 млн грн

Підписано 50% декларацій

Обслуговують 93 122 людей

«Основні витрати отриманих грошей – це заохочення сімейних лікарів і медичних сестер, які підписали найбільше декларацій. У нас є ті, які підписали 1800 декларацій, і в них до кінця місяця заробітна плата буде 15 тис. грн чистими на руки», - розповідає Тетяна Малик.

У планах – придбати медикаменти та витратні матеріали. Втім, заклад оснащений фізіотерапевтичним, рентгенологічним, УЗД–кабінетом. Працює денний стаціонар та кабінет невідкладної допомоги. Також Центр має власну лабораторію, отже , може на місці виконувати аналізи, які входять у тариф і гарантовано оплачуються Нацслужбою здоров’я.

Центр ПМСД Червонограда, Львівська область

Директорка Анна Ярмола

За субвенцією – 1,8 млн грн

За договором з НСЗУ – 2,97 млн грн

Підписано 61% декларацій

Обслуговують 80 714 людей

У ЦПМСД вже мають фінансовий план, за яким працюватимуть.

«На першому місці – мотивація лікарів, заробітна плата. Точно не будуть мати менше, ніж до цього. За основу взяли прив’язку до категорій — це підтягує за собою вислугу років. Розробили табличку, як в залежності від кількості підписаних декларацій лікарі будуть отримувати преміювання.

Плануємо також розвинути інфраструктуру, покращити умови праці лікарів і сервісні умови для пацієнтів. У нас умови в очікувальнях уже зроблені хороші, але ми хочемо для дітей поставити куточки, щоб вони могли малювати, побудувати дитячий майданчик біля Центру, обладнати кімнату для переодягання і годування малюків. Це елементарні речі, але вони тягнуть за собою величезні кошти. Що залишиться – відкладемо на розвиток», — розповідає Анна Ярмола.

Готуватися до кампанії з вибору лікаря почали з грудня. Інформували пацієнтів, що з квітня буде офіційний старт, а до того мають попередньо обрати лікарів.

«Ми проаналізували, які пацієнти найменше йдуть до нас підписувати декларації, і з’ясували, що це категорія 65+. Ми припустили, що це через те, що ці люди часто не мають доступу до інтернету, не завжди дивляться телебачення. Зараз на звороті квитанцій про оплату комунальних послуг розмістили заклик обирати лікаря і інформацію, як це зробити. Це дало результат – ці люди стали до нас частіше приходити», — ділиться лайфхаками директорка.

Костянтинівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги, Донецька область

Головна лікарка Наталія Ліхтенштейн

За субвенцією – 375,5 тис. грн

За договором з НСЗУ – 630 тис. грн

Підписано 53% декларацій

Обслуговують 17 863 людей

Суми, яку заклад отримував за субвенцією, на зарплатню не вистачало, додавала місцева влада. Тих коштів, що отримали за новою моделлю, — досить.

«По-новому платити лікарям будемо з жовтня. У серпні змінимо колективний договір, зарплати будуть залежати від підписаних декларацій, виконання всіх вимог НСЗУ. Ми маємо пункт, де у вихідні і свята чергує лікар, медсестра і водій», — розказує Наталія Ліхтенштейн.

Щоб збільшити зарплати, у закладі планують провести оптимізацію. Уже кілька вакансій скоротили, дві амбулаторії планують об’єднати, два ФАПи закриють — таку пропозицію винесла головна лікарка до районної ради, оскільки вони вже два роки стоять "законсервовані". ФАПи — проблемне місце Центру, адже їх в структурі 22. З такою кількістю ЦПМСД не зможе розвиватися, тож головна лікарка написала листи в місцеві адміністрації з проханням, щоб вони оплачували комунальні послуги і персонал ФАПів з місцевих бюджетів. Лікарі Центру виїжджають на виклики, заклад оплачує пальне, водіїв і ремонт машин.

МОЗ України