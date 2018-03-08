Розпочався Всесвітній тиждень грудного вигодовування

Всесвітній тиждень грудного вигодовування проходитиме з 1 до 7 серпня. Нагадуємо про основні правила грудного вигодовування, які забезпечать здоров'я та комфорт матері та малюку.

Рекомендації ВООЗ та ЮНІСЕФ щодо грудного вигодовування:

забезпечити контакт «шкіра до шкіри» та прикладати дитину до грудей матері якнайшвидше після народження немовляти – протягом першої години життя дитини;

забезпечити перебування матері та новонародженої дитини в одній палаті 24 години на добу, щоб мама змогла годувати дитину на вимогу (тобто так часто, як хоче дитина, вдень і вночі);

забезпечити виключно грудне вигодовування протягом перших шести місяців з народження – немовлятам не слід давати жодних інших продуктів харчування, навіть воду.

не використовувати жодних сумішей, сосок чи пустушок, якщо можливе виключно грудне вигодовування.

поступово вводити прикорм, починаючи з шести місяців, але і продовжувати грудне вигодовування до досягнення дитиною віку двох років і старше.

​Україна підтримує і розділяє ці рекомендації і створює умови, щоб забезпечити їх виконання.

МОЗ України