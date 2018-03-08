Гепатит С - більше не вирок: в Україні вилікують усю чергу пацієнтів

МОЗ України отримав найнижчу за всю історію державних закупівель ціну на інноваційне лікування вірусного гепатиту С. Курс лікування новітніми препаратами прямої дії коштуватиме 89 доларів. Завдяки цьому усі пацієнти з гепатитом С, які стоять у черзі на лікування, зможуть вилікуватись безоплатно. Це стало можливим завдяки ефективним державним закупівлям через міжнародні організації.

“У 2018 році Україна зможе вилікувати безоплатно всіх пацієнтів, які потребують першочергового лікування, це майже 6 тисяч людей. Наступного року лікування отримає вся черга пацієнтів, яким встановлено діагноз гепатит С. Ми фактично відкриваємо нову еру лікування, в якій Україна може перетворитись на країну без гепатиту, ”, - заявила Уляни Супрун, в.о. Міністра охорони здоров'я України.

Нові ліки від гепатитів, які закуповуватиме Україна через міжнародні організації - це інноваційні ліки прямої дії, що відповідають Рекомендаціям Європейської асоціації з вивчення хвороб печінки щодо лікування гепатиту C.

Інноваційний курс лікування - це просто таблетки, які пацієнти повинні приймати протягом 12 тижнів.

Буде закуплено препарати для двох різних курсів терапії: Софосбувір та Ледіпасвір і Софосбувір та Велпатасвір. Ефективність курсу лікування доведена і сягає понад 90%.

Завдяки ефективним державним закупівлям, постачальник цих ліків відкрив для себе український комерційний ринок. Це означає, що вихід нового гравця на роздрібний ринок посилить конкуренцію та знизить для споживачів ціни на лікування від гепатитів в усіх аптеках.

“Скоро якісні ліки від гепатитів стануть доступними в аптеках! Пацієнті більше не будуть змушені продавати все майно, аби придбати ліки від гепатитів! Незабаром, завдяки зусиллям пацієнтських організацій в Україні курс коштуватиме лише 89 доларів. Для порівняння - ціна аналогічного курсу в США – 147 000 доларів США, у Франції – 150 366 доларів”, - наголошує Дмитро Шерембей, голова Координаційної ради БО “100 відсотків життя”.

За даними ВООЗ та оцінками національних експертів, Україна належить до країн із середньою поширеністю гепатиту С. Щорічно близько у 6 тис. людей виявляють гепатит. На черзі для лікування в Україні стоїть 24 786 пацієнтів, яких найближчим часом буде вилікувано від цієї патології.

Ліки, що вже цього року закуповує Україна, є універсальними, оскільки ефективно діють одразу на всі генотипи вірусу гепатиту С та відповідають новим рекомендаціям Європейської асоціації з вивчення хвороб печінки.