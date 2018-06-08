Зміна підходів у системі охорони здоров’я дозволила поламати багато корупційних схем, – Володимир Гройсман

Зміна підходів до вирішення багатьох питань у системі охорони здоров’я дозволила зламати багато корупційних схем, які раніше формувалися на закупівлях ліків, вакцин, забезпеченні лікарень та безпосередньо пацієнтів із хронічними хворобами. Про це сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман.

«Ми розуміємо, що результати реформи, зміна принципів фінансування – це відкладені в часі категорії. Ми не побачимо їх тут і одразу. Але, що важливо. Вже понад 12 млн людей уклали договори на первинці зі своїм лікарем. І до цих лікарів вже є вимоги, календар оглядів. Це нова система, нова якість послуг. І за кожного з пацієнтів держава заплатить кошти лікарям, - сказав Володимир Гройсман. – Якість послуги проконтролює створена Національна служба здоров’я».

Глава Уряду наголосив, що перелік послуг на первинній ланці так само затверджений, і всі процедури унормовані.

Аналогічно працює і система забезпечення ліками. Йдеться, передусім, про урядову програму «Доступні ліки», яка стартувала у квітні минулого року. Зараз по ній відшкодовано вже понад 21 млн рецептів.

«Раніше люди не могли дозволити собі купувати ліки, помирали від нестачі препаратів. А сьогодні фіксуємо зменшення смертності, - сказав Володимир Гройсман. – Зверніть увагу, що сьогодні в Україні є повний набір вакцин для щеплень! Звідки з’являються епідемії? З недолугості керівників, які 5-10 років тому з різних причин допустили нестачу препаратів і збій календаря щеплень. Вирівнюємо ситуацію».

Прем’єр-міністр наголосив, що сьогодні багато є спроб повернути старі часи, старі схеми.

«Але я не хочу мати до цього відношення. Треба формувати коаліцію проти брудних рук і брудних схем. Звертаюся до громадськості – не закривайте очі на корупцію, не мовчіть», - наголосив Володимир Гройсман.

Довідково

У квітні поточного року в Україні стартувала кампанія із підписання договорів з лікарями первинної ланки. Понад 13,6 млн пацієнтів вже підписали декларації і мають гарантії на послуги. Кількість закладів, які підписали договори з Національною службою здоров’я, яка контролюватиме якість, перевищує 160. Причому в їх числі є приватні заклади.

Україна запровадила закупівлю препаратів через міжнародні організації вже понад рік тому. Ціни, за якими поставляються препарати, по деяких позиціях в рази нижчі – через відчутність посередників.

Програма «Доступні ліки», яка розпочалася у квітні минулого року і цього року активно продовжується, нараховує вже 261 «програмний» препарат, які розповсюджуються безплатно або з невеликою доплатою. В програмі задіяна кожна третя аптека в країні. Загальний бюджет, виділений на програму, сягає 1 млрд грн.