МОЗ України адаптуватиме найкращий світовий досвід у функціоналі е-рецепту

З 25 по 27 липня 2018 року, проект SAFEMed провів серію семінарів щодо підвищення ефективності доступу до лікарських засобів в Україні для фахівців МОЗ, НСЗУ та ДП “Електронне здоров’я”. Майкл Греміллон, міжнародний експерт з питань фармацевтичних систем, презентував усі можливі функціональні рішення, що можна буде інтегрувати в систему електронного здоров’я за допомогою е-рецепту.

Е-рецепт стане вагомим кроком у розвитку електронної системи охорони здоров’я. Його впровадження допоможе спростити та удосконалити багато процесів, пов’язаних з плануванням, статистикою та логістикою доступу українців до ліків. Перенесення рецепту в електронну форму спростить багато процесів і, в результаті, пацієнти зможуть отримувати ліки комфортніше та, якщо це потрібно, безперервно.

“Е-рецепт – одна із найголовніших складових для безперервного забезпечення пацієнтів ліками. Для лікарів е-рецепт стане добрим інструментом у прийнятті рішення про призначення лікування. Поєднання функціоналу рецепту з електронною карткою пацієнта дозволить враховувати стан здоров’я конкретного хворого та інші призначення для обрання вірного лікування. Для НСЗУ, аптеки та лікарні – він допоможе налагодити швидкий обмін інформацією для здійснення оплати препаратів. Для МОЗ України е-рецепт стане ефективним інструментом збору статистичних даних для моніторингу відпуску лікарських засобів, планування фінансування програм забезпечення ліками”, - зазначив заступник Міністра охорони здоров’я Роман Ілик.

Міністерство охорони здоров'я України