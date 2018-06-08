Медична реформа веде до суттєвого збільшення зарплат лікарів первинної медицини, – Володимир Гройсман

Проведення медичної реформи і запровадження принципу «гроші ходять за пацієнтом» в частині фінансування медичних послуг дозволило суттєво збільшити заробітні плати лікарів первинної ланки. Про це сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час зустрічі з керівництвом Міністерства фінансів та Міністерства охорони здоров’я, де підбили проміжні підсумки кампанії з обрання громадянами свого лікаря та підписання медичними закладами договорів з Національною службою здоров’я.

За даними МОЗ, кількість громадян, які підписали декларації з лікарем, перевищила 14 млн осіб. А кількість медзакладів, які підписують договори з Національною службою здоров’я, що контролює якість послуг і, власне, направляє фінансування до лікарні і конкретного лікаря, наближається до 500. Важливо і те, що лікарі, які вже мають велику кількість пацієнтів, отримали в липні зарплати вдвічі, а інколи й втричі більші за ті, що отримували в червні. Приміром, сімейний лікар КНП «Балтський центр первинної медико-санітарної допомоги» (Одеська область) отримувала в червні близько 6 тис. грн, а в липні – вже понад 16 тис. грн. Кількість пацієнтів, які обрали її своїм лікарем, перевищила 1700 осіб. І такі випадки – непоодинокі.

«Дані дуже оптимістичні. Кількість тих, хто розуміє цінність змін, буде збільшуватися. До кінця року можемо вийти на 20 млн декларацій. Це майже половина населення. Люди відчують нову якість системи охорони здоров’я», - наголосив Прем’єр-міністр.

Разом з тим він звернув увагу, що важливо не тільки зрозуміти всі закладені принципи нового медичного забезпечення, а й впроваджувати їх. В цьому контексті важлива роль і самого лікаря, який має бути вмотивованим укладати декларації з пацієнтом, і керівника лікарні, який буде цінити гарного фахівця і сприяти підвищенню якості послуг у своєму закладі, і представників місцевої влади, які будуть створювати умови і можливості для надання якісної допомоги.

«Думаю, що цей шлях дасть результат. Люди відчують нову якість», - сказав Володимир Гройсман.

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України