МОЗ: Відтепер у програмі "Доступні ліки" 59 безоплатних препаратів

Загалом новий перелік препаратів містить 261 торгову назву, що на 22 препарати більше, ніж у минулому реєстрі.

3 серпня 2018 року Міністерство охорони здоров’я затвердило новий реєстр препаратів урядової програми «Доступні ліки», які пацієнти з серцево-судинними захворюваннями, діабетом ІІ типу та бронхіальною астмою можуть отримати безоплатно, або з незначною доплатою. До оновленого реєстру ліків увійшов 261 препарат. 59 із цих препаратів пацієнти зможуть отримувати повністю безоплатно. Нагадаємо, раніше у програмі брали участь 239 препаратів загалом і 47 безоплатних.

Прогнозована кількість упаковок безоплатних для пацієнтів ліків також зросте: якщо у минулому півріччі пацієнти могли отримати близько 10 мільйонів упаковок, то впродовж наступних 6 місяців їх кількість становитиме понад 14 мільйонів.

«Програма "Доступні ліки" є успішною політикою відшкодування. Мільйони українців щомісяця отримують ліки безоплатно чи із суттєвими знижками. Програма продовжує динамічно розвиватися: лікарських засобів стає більше, ціни на них стають менші. І це все відбувається добровільно, адже виробники за власною ініціативою зменшують ціни на ліки, щоб потрапити до програми та переліку безоплатних препаратів», - зазначив заступник Міністра охорони здоров’я Роман Ілик.

До списку безоплатних препаратів входять не лише препарати українських виробників, а й відомих іноземних компаній. Так, для прикладу, щоб потрапити до нового переліку препаратів, що на 100% відшкодовуються за кошти держбюджету, компанія КРКА (Словенія) знизила ціну майже на 72%. Ціни знизили також компанії Orion (Фінляндія) та AstraZeneca (Швеція).

В середньому ціни на препарати програми знизилися майже на 7%.

Нагадаємо, урядова програма “Доступні ліки” почала діяти у квітні 2017 року. За час роботи програми пацієнти отримали ліки від серцево-судинних захворювань, діабету ІІ типу та бронхіальної астми за понад 23 млн рецептів на суму понад 1 млрд грн. Кожна третя аптека бере участь у програмі – нині їх 7 808.

Для того, щоб отримати препарати за цією програмою, потрібно звернутись до лікаря, отримати правильно виписаний рецепт із зазначенням діючої речовини, прийти до аптеки, що бере участь у програмі, та отримати обрані ліки.

З переліком ліків, що надаватимуться пацієнтам безоплатно можна ознайомитись ТУТ