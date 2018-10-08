Закупівля ліків медзакладами: нова функція в Prozorro

Відтепер дані про всі ліки, що зареєстровані в Україні, оновлюватимуться у електронній системі закупівель автоматично. Prozorro завершив перший етап інтеграції Державного реєстру лікарських засобів до системи. Завдяки цьому медзаклади при формуванні усіх закупівель зможуть обирати зі списку діючу речовину (МНН) та область її дії (АТХ), а не прописувати ці дані вручну.

Жорстка прив’язка до офіційного переліку зменшить маніпуляції або випадкові помилки в описі предмету закупівлі та спростить пошук тендерів постачальниками. До того ж, цей крок допоможе краще контролювати закупівлі ліків, порівнювати ціни на конкретні препарати у різних містах і регіонах та виявляти ті закупівлі, по яких завищують ціну.

До автоматичної синхронізації даних з МОЗ фахівці Prozorro вже раніше інтегрували в систему відомості з Держреєстру лікарських засобів, однак дані були завантажені одноразово і не оновлювалися. Тому можливість обрати відповідні класифікації предмету закупівлі (діюча речовина та область її дії) із випадаючого списку була не в усіх тендерах. Через це деякі замовники могли маніпулювати з описом предмету закупівлі, що ускладнювало пошук тендерів та зменшувало конкуренцію на торгах.

Наступний крок - інтеграція Державного реєстру лікарських засобів МОЗ України для постачальників. Це дозволить учасникам торгів при формуванні своєї пропозиції для кожної МНН обирати зі списку свою брендову назву ліків, яку вони хочуть поставляти. Цей етап Prozorro планує завершити наприкінці вересня.

Далі - поступовий перехід до правила «один лот - один препарат» для тендерів, які перевищують 200 тис грн. Це дозволить автоматично бачити коливання цін у розрізі кожного препарату, що, своєю чергою, вирішить питання із референтними цінами на ліки, а також дозволить автоматично класифікувати тендери, де ціна вище середньої по країні, наприклад, на 20% чи більше.

Нагадаємо, за законодавством про публічні закупівлі замовник має вказувати в описі предмету закупівлі діючу речовину (МНН)* та область її дії згідно з анатомо-терапевтично-хімічною класифікацією (АТХ)**.

*Міжнародна непатентована назва (скор. МНН) – назва лікарського засобу, прийнята Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ). МНН вказує на діючу речовину, яка є основою лікарського засобу.

**Анатомо-терапевтично-хімічна класифікація (скор. АТХ) – широко використовується ВООЗ для одержання статистичних даних про споживання ліків на міжнародному рівні, вивчення ринку лікарських препаратів для потреб фармацевтичної промисловості, класифікації побічних реакцій та в інших випадках.

МОЗ України