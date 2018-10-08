10. 08. 2018
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Кожен третій українець уже обрав свого лікаря

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У деяких областях результати ще потужніші: свого терапевта, педіатра чи сімейного лікаря уже має кожен другий мешканець Вінницької, Полтавської та Харківської областей. Це велика перемога і приклад ефективної роботи місцевої влади та медиків, а також бажання українців долучатися до трансформації охорони здоров’я.

Лікар, якому ви довірите своє здоров’я, буде лікувати, давати корисні поради для здорового способу життя і профілактики хвороб, направляти на базові аналізи, вакцинацію, а за потреби – до профільних спеціалістів. Усі послуги у лікаря безоплатні для пацієнтів, їх оплачує Нацслужба здоров’я. Докладніше про безоплатні послуги у вашого лікаря: https://bit.ly/2tISVtz

Обрати лікаря можна у будь-який час, але багато лікарів уже набрали оптимальну кількість пацієнтів. Якщо ви ще шукаєте свого лікаря - ось корисні поради для вас: https://bit.ly/2tU0b8g

Лікаря тепер можна обрати як у комунальних, так і в приватних медзакладах. Дивіться на сайті Нацслужби здоров’я, які приватні клініки уже уклали договір.

Міністерство охорони здоров'я України

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