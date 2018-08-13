Благодійні внески у медзакладах: чи можна їх збирати і що робити, якщо вас примушують стати благодійником

МОЗ України крок за кроком трансформує охорону здоров’я і викорінює корупцію. Як швидко відбудуться якісні зміни, залежить від усіх: і пацієнтів, і медичних працівників, і управлінців. Сьогодні нагадуємо про норми закону, які забороняють примусово збирати благодійні внески і зобов’язують медзаклади інформувати пацієнтів про усі фінансові надходження.

ПРО СУТНІСТЬ БЛАГОДІЙНИХ ВНЕСКІВ

Ніхто не може заборонити благодійність - кожна людина може добровільно і на власний розсуд жертвувати свої кошти чи майно. Ключове: благодійність - це жест доброї волі, а вимагання грошей під прикриттям “благодійних” внесків є прямим порушенням закону (п. 2 ч.1 ст. 1 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації»).

Ні за яких обставин благодійні внески не можуть бути обов’язковими для сплати, а будь-які примусові збори коштів - неприпустиме явище в медзакладах. Невиконання цих вимог тягне за собою адміністративну відповідальність.

ЩО РОБИТИ, ЯКЩО ВАС ЗМУШУЮТЬ СТАТИ БЛАГОДІЙНИКОМ МЕДЗАКЛАДУ

Якщо у вас вимагають здати благодійних внесок у медзакладі, зверніться зі скаргою до:

головного лікаря;

органу управління закладом - департаменту чи управління охорони здоров’я у вашій області: http://moz.gov.ua/regionalni-upravlinnja;

правоохоронних органів.



МЕДЗАКЛАДИ ПОВИННІ ЗВІТУВАТИ ПРО ДОБРОВІЛЬНІ ВНЕСКИ

Щоби зробити процес збору благодійних внесків прозорим, МОЗ України зобов’язав заклади охорони здоров’я звітувати про зібрані благодійні внески з фізичних та юридичних осіб. З 1 січня 2018 року медзаклади повинні щоквартально інформувати про зібрані кошти та напрями їх використання:

на території медзакладу у загальнодоступному місці, наприклад, на дошці оголошень;

на веб-сайті медзакладу, якщо такий є;

на веб-сайті обласного департаменту чи управління охорони здоров’я.

Пацієнти мають знати, скільки коштів зібрано конкретним медичним закладом і на які потреби - ліки, витратні матеріали, медичні вироби тощо - вони витрачені.

Про ці вимоги і обов’язковість їх дотримання МОЗ України нагадало керівникам структурних підрозділів з питань охорони здоров'я місцевих державних адміністрацій та керівникам закладів охорони здоров’я офіційним листом.

МОЗ України