Благодійні внески у медзакладах: чи можна їх збирати і що робити, якщо вас примушують стати благодійником

МОЗ України крок за кроком трансформує охорону здоров’я і викорінює корупцію. Як швидко відбудуться якісні зміни, залежить від усіх: і пацієнтів, і медичних працівників, і управлінців. Сьогодні нагадуємо про норми закону, які забороняють примусово збирати благодійні внески і зобов’язують медзаклади інформувати пацієнтів про усі фінансові надходження.
ПРО СУТНІСТЬ БЛАГОДІЙНИХ ВНЕСКІВ
Ніхто не може заборонити благодійність - кожна людина може добровільно і на власний розсуд жертвувати свої кошти чи майно. Ключове: благодійність - це жест доброї волі, а вимагання грошей під прикриттям “благодійних” внесків є прямим порушенням закону (п. 2 ч.1 ст. 1 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації»).
Ні за яких обставин благодійні внески не можуть бути обов’язковими для сплати, а будь-які примусові збори коштів - неприпустиме явище в медзакладах. Невиконання цих вимог тягне за собою адміністративну відповідальність.
ЩО РОБИТИ, ЯКЩО ВАС ЗМУШУЮТЬ СТАТИ БЛАГОДІЙНИКОМ МЕДЗАКЛАДУ
Якщо у вас вимагають здати благодійних внесок у медзакладі, зверніться зі скаргою до:
головного лікаря;
органу управління закладом - департаменту чи управління охорони здоров’я у вашій області: http://moz.gov.ua/regionalni-upravlinnja;
правоохоронних органів.
МЕДЗАКЛАДИ ПОВИННІ ЗВІТУВАТИ ПРО ДОБРОВІЛЬНІ ВНЕСКИ
Щоби зробити процес збору благодійних внесків прозорим, МОЗ України зобов’язав заклади охорони здоров’я звітувати про зібрані благодійні внески з фізичних та юридичних осіб. З 1 січня 2018 року медзаклади повинні щоквартально інформувати про зібрані кошти та напрями їх використання:
на території медзакладу у загальнодоступному місці, наприклад, на дошці оголошень;
на веб-сайті медзакладу, якщо такий є;
на веб-сайті обласного департаменту чи управління охорони здоров’я.
Пацієнти мають знати, скільки коштів зібрано конкретним медичним закладом і на які потреби - ліки, витратні матеріали, медичні вироби тощо - вони витрачені.
Про ці вимоги і обов’язковість їх дотримання МОЗ України нагадало керівникам структурних підрозділів з питань охорони здоров'я місцевих державних адміністрацій та керівникам закладів охорони здоров’я офіційним листом.
МОЗ України