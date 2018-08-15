Впровадження медреформи без розбудови інфраструктури первинної ланки неможливе, - Геннадій Зубко

Реформа сільської медицини, яку ініціював Президент України Петро Порошенко, є сьогодні дуже вчасною і актуальною. Вона входить у загальний пакет реформування всієї медичної галузі України. Ця ініціатива у першу чергу вирішує питання підвищення якості охорони здоров’я на первинному рівні у сільській місцевості, де проживає 33% українців. Вся медицина починається з первинки. Про це в ефірі «5-го каналу», у програмі «Інформаційний вечір» заявив Віце-прем’єр-міністр – Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко.

За його словами, цей показник кількості сільського населення не є загальним по країні, оскільки на Сході проживає 20% сільського населення, на Заході України — понад 50%.

«Впровадження медичної реформи без розбудови інфраструктури первинної ланки неможливе. Медична послуга не може бути диференційованою, наприклад, для Києва, чи віддаленого села. За всіма стандартами ВООЗ, первинна медицина має бути максимально наближена до людей і бути якісною. Відстань до лікаря має складати не більше 1 години пішої ходи, або ж до 7 кілометрів. При цьому він має обслуговувати одну, максимум дві тисячі мешканців. Наголошую — мешканців, не пацієнтів», — зазначив Геннадій Зубко.

Віце-прем’єр-міністр підкреслив, що відправною точкою реформи первинної медицини була ревізія наявного майна і кадрового складу. «Ще минулої осені, за ініціативою Президента, ми проаналізували ситуацію із забезпеченням сільського населення лікарями, умови їхньої праці, наявність ФАПів або амбулаторій у населених пунктах, їхній стан. З’ясувалося, що 80% таких закладів не мають сьогодні навіть санвузлів, 75% не мають водопостачання. Щодо необхідної кількості лікарів — вони ніби є, але від необхідних 4,1 лікаря на 10 тисяч населення, ми наразі маємо показник у 3,3. І здебільшого вони сконцентровані в обласних і районних центрах, або у великих селах», — пояснив Геннадій Зубко.

«Сьогодні перед нами стоїть важливе завдання — яким чином повернути лікаря у село. Привести лікаря до амбулаторії, яка розташовується у мазанці позаминулого століття, нереально. Він повинен мати житло, достойні умови праці і автотранспорт. В Україні близько 22 700 сіл та селищ, і лікарі мають бути мобільними. Тому важливим було питання мотивації молодих людей, які закінчують медичні виші. Сільська медицина наразі тримається на лікарях, які пропрацювали по 20 і більше років. Є й такі, що вже 36 років у професії, і таких фахівців понад 40%», — розповів урядовець.

Служба Віце-прем'єр-міністра України