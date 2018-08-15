Геннадій Зубко: Місцеве самоврядування має ключові функції в реформі сільської медицини

Первинна медична допомога є однією з головних функцій, делегованих державою громадам. За рахунок медичної субвенції, яку держава передає на місця, громади повинні виконати цю послугу стовідсотково. Тому місцеве самоврядування зацікавлене у тому, щоб медична послуга була наявною і якісною. Про це в ефірі 5 каналу, у програмі «Інформаційний вечір» заявив Віце-прем’єр-міністр – Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко.

За його словами, держава дає кошти, погоджує проекти, а будівництво нових амбулаторій - прерогатива місцевої влади. Технічні вимоги, які розроблені Мінрегіоном, є умовою проектування. Обладнання вони теж мають придбати за рахунок медичної субвенції, згідно з затвердженим переліком МОЗ.

«Зараз ми працюємо над інфраструктурою. Найперше - це повинно бути сучасне приміщення, забезпечене необхідним переліком медичного обладнання, у тому числі з телекомунікаційними можливостями. Головне, що повинно утримати лікаря - це питання житла, заробітної плати та автотранспорту», - зазначив Геннадій Зубко.

Віце-прем’єр-міністр також розповів про те, як декларації з лікарями впливають на заробіток медичних працівників. «На сьогодні медична субвенція надходить приблизно в розмірі 225 грн на одного мешканця. При підписанні угоди з сімейним лікарем – вона збільшується до 370 грн. Ця сума може змінюватися, залежно від певного коефіцієнта. Дитина до 18 років – коефіцієнт 1,5, людина похилого віку, або понад 55 років – 2,0, людина віком від 39 до 65 років – 1,5. Тобто, це не лінійна залежність», – уточнив Геннадій Зубко.

За його словами, на сьогодні вже понад 15 мільйонів українців підписали угоди з сімейними лікарями. І найактивніше цей процес відбувається у селах.

«Реформа сільської медицини визначена стислими часовими рамками, це 2018 - початок 2019 року. Тому, в нас немає часу на дискусії. Сьогодні для людей, які проживають у сільській місцевості, ми повинні забезпечити якісну послугу – не тільки первинну медичну допомогу першого рівня, а й професійну консультативну допомогу другого рівня», - наголосив Геннадій Зубко.

Служба Віце-прем'єр-міністра України