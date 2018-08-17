МОЗ про причини харчових отруєнь та профілактику небезпечних хвороб і станів

Ботулізм, сальмонельоз, дизентерія, ешерихіоз, - усі ці небезпечні хвороби і стани об’єднує те, що до нашого організму бактерії-збудники найчастіше потрапляють із зіпсованими та неякісними харчовими продуктами, зараженою водою, під час купання у забруднених водоймах, через брудні руки і предмети побуту.

МОЗ зібрало інформацію про найбільш поширені причини харчових отруєнь та профілактику небезпечних хвороб і станів.

1. Ботулізм

Ботулізм – це харчове отруєння, яке може призвести до тяжких наслідків.

Збудник ботулізму – бактерія Clostridium botulinum. Інфікування відбувається через харчові продукти.

Перші симптоми захворювання найчастіше виникають через 12-24 годин після споживання зараженої їжі.

Симптоми ботулізму: порушення близького зору: ви не можете читати текст, але добре бачите предмети, сильно виражена сухість у роті, важко говорити (голос стає тихим, гугнявим або пропадає), підвищена стомлюваність, м’язова слабкість, запаморочення, короткочасні ознаки ураження травної системи (нудота, блювання, послаблення випорожнень), а потім - стадія парезу кишечнику (здуття живота, закреп), ураження м’язів шиї та кінцівок.

Профілактика ботулізму:

ретельно мити руки, продукти і посуд;

при консервуванні в домашніх умовах, особливо м'ясних і рибних продуктів, необхідно проводити тиндалізацію (протягом двох діб прогрівати при температурі 100°С 5 хвилин), після чого простерилізувати консерви при температурі 100°С – не менше 40-60 хвилин з подальшою їх герметичною упаковкою.

найменше здуття кришки — причина для категоричної відмови від уживання в їжу вмісту даної банки;

рибу перед засолом у домашніх умовах необхідно звільнити від нутрощів, ретельно промити зовнішню й внутрішню поверхні;

гриби складно повністю звільнити від мікрочастинок ґрунту, тому не рекомендується консервувати їх у герметично закритих банках у домашніх умовах;

не купувати і не вживати продукти харчування, виготовлені у домашніх умовах (консерви, в’ялену, копчену, солену рибу та інші) в місцях несанкціонованої торгівлі у приватних осіб.

Докладніше про хворобу: Ботулізм

2. Сальмонельоз

Сальмонельоз — гостре інфекційне захворювання, що вражає шлунково-кишковий тракт та інші внутрішні органи.

Збудник сальмонельозу - бактерія Salmonella. Інфікування відбувається через продукти харчування, першочергова роль належить м’ясо-молочним та рибним продуктам.

Симптоми сальмонельозу можуть бути різними, але зазвичай у перші години хвороби спостерігається легке нездужання, яке супроводжується здуттям живота. Потім різко наростає температура, з'являється запаморочення, біль у скронях, ломота. Ознаки інтоксикації сягають максимуму на другу добу. В цей же час з'являються ознаки гастроентериту: болі в животі, блювота, у якій наявні залишки їжі. Далі блювотні маси стають зеленими та водянистими. Пізніше приєднується діарея. Швидко наростає зневоднення організму.

Профілактика сальмонельозу:

обов’язково ретельно мийте руки з милом перед приготуванням їжі та перед її вживанням;

використовувати безпечну воду, не пити воду з неперевірених джерел;

вживати бутильовану воду, у разі неможливості придбання бутильованої води використовувати охолоджену кип’ячену воду;

використовувати харчові продукти, оброблені з метою підвищення їх безпеки, наприклад, пастеризоване молоко;

мити та обдавати окропом фрукти і овочі, особливо у разі споживання їх у сирому вигляді.

3. Дизентерія

Дизентерія - бактеріальна інфекція, яка передається від хворої людини до здорової.

Збудник дизентерії - бактерія Shigella dysenteriae. Найчастіше причиною дизентерії є порушення правил особистої гігієни та вимог санітарного законодавства.

Симптоми дизентерії проявляються у вигляді діареї та загальної інтоксикації організму.

Профілактика дизентерії:

ретельно мийте руки з милом перед вживанням їжі та її приготуванням;

не купуйте продукти харчування у сумнівних місцях, де їхня якість і свіжість не перевіряється, а самі продавці працюють без медичних оглядів; перед вживанням молока та молочних продуктів, які ви придбали на фермерських ринках, обов’язково проведіть термічну обробку;

не допускайте споживання продуктів сумнівної якості та із закінченим терміном зберігання; для пиття і приготування їжі використовуйте лише питну воду у пляшках або воду з централізованих джерел водопостачання;

при децентралізованому водопостачанні (криниці) воду перед вживанням кип’ятіть;

ретельно мийте овочі і фрукти проточною водою, для споживання дітьми - обдайте окропом;

при виявленні симптомів хвороби не займайтеся самолікуванням, а негайно зверніться за допомогою до лікувально-профілактичних закладів.

4. Ешерихіоз

Ешерихіоз - інфекційне захворювання, яке часто називають «хворобою мандрівників», оскільки нею нерідко страждають люди, які виїхали у відрядження або на відпочинок в країнах з тропічним кліматом. Кліматичні умови сприяють виникненню вираженої лихоманки з ознобом та інтоксикаційними симптомами, але захворіти на ешерихіоз можна і в Україні, вживаючи неякісні продукти.

Збудник ешерихіозу - бактерія Escherichia Coli.

Симптоматика і перебіг ешерихіозу залежать від виду збудника. Зазвичай ешерихіоз починається поступово і проявляється нудотою, блюванням (до 3 разів на добу), слабкістю і спастичними болями в животі.

Профілактика ешерихіозу:

не вживати продукти з вичерпаним терміном придатності, використовувати для приготування їжі тільки свіжі харчові продукти;

при транспортуванні і зберіганні харчових продуктів використовувати чисту упаковку (поліетилен, контейнери для харчових продуктів тощо);

не купувати харчові продукти у випадкових осіб або в місцях несанкціонованої торгівлі;

уникати контактів з людьми, які мають ознаки інфекційного захворювання.