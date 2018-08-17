МОЗ про причини харчових отруєнь та профілактику небезпечних хвороб і станів

Ботулізм, сальмонельоз, дизентерія, ешерихіоз, - усі ці небезпечні хвороби і стани об’єднує те, що до нашого організму бактерії-збудники найчастіше потрапляють із зіпсованими та неякісними харчовими продуктами, зараженою водою, під час купання у забруднених водоймах, через брудні руки і предмети побуту.
МОЗ зібрало інформацію про найбільш поширені причини харчових отруєнь та профілактику небезпечних хвороб і станів.
1. Ботулізм
Ботулізм – це харчове отруєння, яке може призвести до тяжких наслідків.
Збудник ботулізму – бактерія Clostridium botulinum. Інфікування відбувається через харчові продукти.
Перші симптоми захворювання найчастіше виникають через 12-24 годин після споживання зараженої їжі.
Симптоми ботулізму: порушення близького зору: ви не можете читати текст, але добре бачите предмети, сильно виражена сухість у роті, важко говорити (голос стає тихим, гугнявим або пропадає), підвищена стомлюваність, м’язова слабкість, запаморочення, короткочасні ознаки ураження травної системи (нудота, блювання, послаблення випорожнень), а потім - стадія парезу кишечнику (здуття живота, закреп), ураження м’язів шиї та кінцівок.
Профілактика ботулізму:
ретельно мити руки, продукти і посуд;
при консервуванні в домашніх умовах, особливо м'ясних і рибних продуктів, необхідно проводити тиндалізацію (протягом двох діб прогрівати при температурі 100°С 5 хвилин), після чого простерилізувати консерви при температурі 100°С – не менше 40-60 хвилин з подальшою їх герметичною упаковкою.
найменше здуття кришки — причина для категоричної відмови від уживання в їжу вмісту даної банки;
рибу перед засолом у домашніх умовах необхідно звільнити від нутрощів, ретельно промити зовнішню й внутрішню поверхні;
гриби складно повністю звільнити від мікрочастинок ґрунту, тому не рекомендується консервувати їх у герметично закритих банках у домашніх умовах;
не купувати і не вживати продукти харчування, виготовлені у домашніх умовах (консерви, в’ялену, копчену, солену рибу та інші) в місцях несанкціонованої торгівлі у приватних осіб.
Докладніше про хворобу: Ботулізм
2. Сальмонельоз
Сальмонельоз — гостре інфекційне захворювання, що вражає шлунково-кишковий тракт та інші внутрішні органи.
Збудник сальмонельозу - бактерія Salmonella. Інфікування відбувається через продукти харчування, першочергова роль належить м’ясо-молочним та рибним продуктам.
Симптоми сальмонельозу можуть бути різними, але зазвичай у перші години хвороби спостерігається легке нездужання, яке супроводжується здуттям живота. Потім різко наростає температура, з'являється запаморочення, біль у скронях, ломота. Ознаки інтоксикації сягають максимуму на другу добу. В цей же час з'являються ознаки гастроентериту: болі в животі, блювота, у якій наявні залишки їжі. Далі блювотні маси стають зеленими та водянистими. Пізніше приєднується діарея. Швидко наростає зневоднення організму.
Профілактика сальмонельозу:
обов’язково ретельно мийте руки з милом перед приготуванням їжі та перед її вживанням;
використовувати безпечну воду, не пити воду з неперевірених джерел;
вживати бутильовану воду, у разі неможливості придбання бутильованої води використовувати охолоджену кип’ячену воду;
використовувати харчові продукти, оброблені з метою підвищення їх безпеки, наприклад, пастеризоване молоко;
мити та обдавати окропом фрукти і овочі, особливо у разі споживання їх у сирому вигляді.
3. Дизентерія
Дизентерія - бактеріальна інфекція, яка передається від хворої людини до здорової.
Збудник дизентерії - бактерія Shigella dysenteriae. Найчастіше причиною дизентерії є порушення правил особистої гігієни та вимог санітарного законодавства.
Симптоми дизентерії проявляються у вигляді діареї та загальної інтоксикації організму.
Профілактика дизентерії:
ретельно мийте руки з милом перед вживанням їжі та її приготуванням;
не купуйте продукти харчування у сумнівних місцях, де їхня якість і свіжість не перевіряється, а самі продавці працюють без медичних оглядів; перед вживанням молока та молочних продуктів, які ви придбали на фермерських ринках, обов’язково проведіть термічну обробку;
не допускайте споживання продуктів сумнівної якості та із закінченим терміном зберігання; для пиття і приготування їжі використовуйте лише питну воду у пляшках або воду з централізованих джерел водопостачання;
при децентралізованому водопостачанні (криниці) воду перед вживанням кип’ятіть;
ретельно мийте овочі і фрукти проточною водою, для споживання дітьми - обдайте окропом;
при виявленні симптомів хвороби не займайтеся самолікуванням, а негайно зверніться за допомогою до лікувально-профілактичних закладів.
4. Ешерихіоз
Ешерихіоз - інфекційне захворювання, яке часто називають «хворобою мандрівників», оскільки нею нерідко страждають люди, які виїхали у відрядження або на відпочинок в країнах з тропічним кліматом. Кліматичні умови сприяють виникненню вираженої лихоманки з ознобом та інтоксикаційними симптомами, але захворіти на ешерихіоз можна і в Україні, вживаючи неякісні продукти.
Збудник ешерихіозу - бактерія Escherichia Coli.
Симптоматика і перебіг ешерихіозу залежать від виду збудника. Зазвичай ешерихіоз починається поступово і проявляється нудотою, блюванням (до 3 разів на добу), слабкістю і спастичними болями в животі.
Профілактика ешерихіозу:
не вживати продукти з вичерпаним терміном придатності, використовувати для приготування їжі тільки свіжі харчові продукти;
при транспортуванні і зберіганні харчових продуктів використовувати чисту упаковку (поліетилен, контейнери для харчових продуктів тощо);
не купувати харчові продукти у випадкових осіб або в місцях несанкціонованої торгівлі;
уникати контактів з людьми, які мають ознаки інфекційного захворювання.