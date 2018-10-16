Як змінюється українська система охорони психічного здоров’я

10 жовтня - Світовий день психічного здоров’я

Понад 1,6 мільйонів українців перебувають під наглядом лікарів-психіатрів та лікарів-наркологів, і лише минулого року вперше діагноз психічного розладу встановлено 185 тисячам людей. Насправді проблеми з психічним здоров’ям значно розповсюдженіші, адже через суспільну стигму люди вкрай неохоче звертаються до фахівців за допомогою. За даними досліджень, близько чверті людей у світі страждають на психічні чи неврологічні розлади впродовж життя.

Високий рівень надання послуг, сучасні доказові підходи до лікування і реабілітації, ефективні програми профілактики допоможуть подолати спотворене ставлення до психічного здоров’я у суспільстві. Розказуємо, що уже зроблено і які зміни відбудуться найближчим часом.

1. Україна відмовилися від застарілих антигуманних підходів і розширила права пацієнтів у психіатричних закладах

10 червня 2018 року введено в дію Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання психіатричної допомоги». Тепер пацієнти можуть самостійно звернутись до суду та отримати альтернативний висновок щодо стану свого психічного здоров’я, а раніше дозволену медичну стерилізацію без згоди пацієнта заборонено.

Розпочався процес приведення діяльності психіатричних медзакладів у відповідність до міжнародних та національних нормативно-правових актів. Зокрема, триває реорганізація ДУ «Українська психіатрична лікарня з суворим наглядом МОЗ України» і переведення пацієнтів до лікарень, які розташовані ближче до місця їхнього проживання, як того вимагають оновлені норми Закону «Про психіатричну допомогу».

2. Затверджено «Концепцію розвитку охорони психічного здоров’я в Україні на період до 2030 року». Розроблено та проведено широке обговорення Плану заходів з її впровадження

Вперше в Україні розробка плану з впровадження «Концепції розвитку охорони психічного здоров’я в Україні на період до 2030 року» відбулася не за зачиненими дверима кабінетів, а разом з громадою - професійною, пацієнтською, а також за участі міжнародних організацій. У розробці цих документів взяли участь сотні фахівців у сфері охорони психічного здоров'я, головні лікарі, психіатри, психологи, медсестри, представники громадських організацій, пацієнти та їх родичі, представники державних установ та соціальних служб.

Згідно з Планом, до 2030 року в Україні буде створено єдиний медичний простір у галузі психічного здоров'я завдяки координації діяльності всіх задіяних відомств. Тобто українці матимуть чітку карту послуг, сервісів, служб, що будуть підлаштовані під їх потреби. Головне, що пацієнти не залишатимуться сам-на-сам зі своїми проблемами, а завжди знатимуть, куди звертатись по допомогу. Велика увага приділятиметься профілактиці розладів, руйнуванню табуйованого ставлення до проблем із психічним здоров’ям у суспільстві.

Важливим є безперервний процес навчання фахівців у сфері охорони психічного здоров’я. Йдеться як про професійний розвиток фахівців цієї галузі, так і про сучасні освітні програми для навчання лікарів, що надають первинну медичну допомогу (сімейних лікарів, терапевтів, педіатрів), а також медичних сестер, психологів, соціальних працівників, поліцейських, волонтерів, вчителів, працівників служби зайнятості та інших фахівців.

МОЗ України розпочне впровадження Плану реалізації Концепції після погодження його іншими центральними органами виконавчої влади.

3. Якісно змінюється система охорони психічного здоров’я ветеранів

МОЗ України створює умови, щоби ветерани незалежно від місця проживання могли отримати якісну психологічну, психотерапевтичну, психосоціальну та психіатричну допомогу, що базується на засадах доказової медицини. З впровадженням «Концепції розвитку охорони психічного здоров’я в Україні на період до 2030 року» ветеран матиме чітку карту послуг, сервісів, служб. Доступ до підтримки психічного здоров’я ветерани зможуть отримати вже на первинному рівні медичної допомоги - у терапевта чи сімейного лікаря. Також діятимуть окремі центри, спеціалізовані відділення у поліклініках і лікарнях.

Буде створено ПТСР Центр, в якому надаватиметься високоспеціалізована допомога ветеранам із важкими розладами психічного здоров’я і супутніми фізичними захворюваннями. Тут ветерани зможуть отримати якісну допомогу, а лікарі з регіонів - підвищити свою кваліфікацію.

4. Сімейних лікарів вчитимуть розпізнавати поширені розлади психічного здоров’я, надавати базові послуги у галузі психічного здоров'я та, за потреби, вчасно скеровувати пацієнтів на спеціалізований рівень

Щоб забезпечити якісну допомогу українцям, фахівці усіх ланок повинні вміти працювати із наслідками психічних травм та іншими поширеними психічними розладами (тривожними, депресивними тощо), а також пацієнтами із хронічними психічними розладами у стадії ремісії. Йдеться не лише про медикаментозне лікування, а й про освоєння психологічних методів. Разом із Всесвітньою організацією охорони здоров’я починаємо впроваджувати систему навчання фахівців, що надають первинну медичну допомогу. Сімейний лікар, терапевт чи педіатр, у тому числі, зможе пройти курс та навчитися розпізнавати розлади психічного здоров’я. За необхідності, він здійснюватиме базові втручання чи направлятиме пацієнта до вузького фахівця.

Українських сімейних лікарів, терапевтів та педіатрів навчатимуть за програмою mhGAP, розробленою ВООЗ та успішно апробованою у 90 країнах світу. Вже цього року відбудуться пілотні проекти на Сході країни, і після цього досвід і систему буде поширено на всю країну.

Окрім медичних працівників, навчання проходитимуть і соціальні працівники, поліцейські, волонтери, вчителі та інші.

5. Створення програми для профілактики вчинення самогубств

Показник смертності від самогубства в Україні - 15,3 на 100 тисяч населення у 2017 році - перевищує аналогічні показники у більшості європейських країн. Хоча цей рівень і знизився з 2005 року (коли було 22,6 смертельних випадків внаслідок самоушкодження на 100 тисяч населення), Україна все ще знаходиться в числі перших 25 країн світу за цим показником.

Міністерство охорони здоров'я України ініціювало створення Національної лінії життя - єдиного телефонного номеру, на який може зателефонувати кожен у моменти відчаю чи безнадії. Вона створюватиметься за одним із кращих прикладів у світі - лінії психологічної підтримки БО "Australia Lifeline". Минулого року МОЗ України організував в Україну візит представників цієї організації, під час якого вони поділились досвідом зі своїми українськими колегами та дали рекомендації щодо розвитку такої форми допомоги в Україні. Наразі ведемо перемовини з Австралійським урядом щодо перекладу протоколів та проведення тренінгів для українських організацій від "Australia Lifeline".

6. Створення бази всеохопних та надійних даних про психічне здоров’я українців

Будь-які якісні зміни неможливі без розуміння реального стану справ, надійного зворотного зв’язку щодо функціонування системи - її моніторингу і оцінки. Коректні статистичні дані дозволяють розвивати галузь у правильному напрямку, а управлінцям - приймати зважені рішення, своєчасно реагувати і запобігати виникненню критичних ситуацій, забезпечують раціональне використання ресурсів. Тому одне із стратегічних завдань на цьому етапі - забезпечити релевантну статистику. Центр психічного здоров’я та моніторингу наркотиків і алкоголю МОЗ України оновив форму статистичної звітності щодо надання психіатричної допомоги. Також Центром оновлено методологію моніторингу алко- та наркоситуації в Україні. Після затвердження цього проекту Урядом моніторинг буде здійснюватись відповідно до кращих міжнародних стандартів.

МОЗ України