В Україні вже розпочато будівництво 38 нових сільських амбулаторій, - Геннадій Зубко

Зараз важливим є показати стандарти якісної медицини у сільській місцевості. Ми говоримо про будівництво 512 нових амбулаторій. В розрізі регіонів їх кількість різна. Найбільше у Хмельницькій - 27, Львівській - 47, у деяких областях по 25-30 проектів. Про це в ефірі «5 каналу» заявив Віце-прем’єр-міністр-Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко.

«Мінрегіон вже запровадив щотижневий моніторинг стану реалізації проектів будівництва амбулаторій. Вже розпочато будівництво 38 об’єктів. Найбільш активно проекти реалізовуються у Дніпропетровській, Харківській, Волинській і Кіровоградській областях. Нам важливо продемонструвати, що всі регіони перебувають у рівних умовах і щодо фінансування, і щодо одночасного запуску проектів. Але хтось розпочав активно рухатися – знаходити земельні ділянки, укладати угоди з проектантами та виконавцями робіт, а хтось досі не може визначитися з землею під ФАП чи амбулаторію», – зазначив Геннадій Зубко.

Урядовець наголосив, що серед технічних вимог, розроблених Мінрегіоном, не вказується тип конструкцій і будматеріалів, з яких слід будувати нову амбулаторію. Це визначає місцева влада. «Технічні умови в першу чергу окреслюють, яким має бути приміщення, інженерні системи, обладнання. Для нас головне, щоб це вкладалося у кошторисну вартість – приблизно 25 тис. грн за квадратний метр. Це не просто голі стіни, це збудована одноповерхова будівля з автономним опаленням, водопостачанням, сучасним медичним обладнанням, меблями, благоустроєм і кондиціонуванням», – розповів Геннадій Зубко.

Нагадаємо, наказом Мінрегіону затверджено фінансування 512 проектів будівництва амбулаторій на загальну суму 2,7 млрд гривень по всіх областях України. Зокрема, АМ (1-2 лікаря) без житла - 155 об’єктів на загальну суму 649,9 млн грн; АМ (1-2 лікаря) з житлом - 152 об’єкти на загальну суму 873,0 млн грн; АГ (3-4 лікаря) - 188 об’єктів на загальну суму 1 033,4 млн грн; ЦПМД (5-7 лікарів) - 17 об’єктів на загальну суму 124,8 млн грн.

Служба Віце-прем'єр-міністра України