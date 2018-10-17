Порядок перерозподілу коштів на закупівлю ліків, доступність вакцин і міжнародний іспит з основ медицини: в Уряді підтримали низку змін, запропонованих МОЗ

В Уряді підтримали низку важливих змін, запропонованих Міністерством охорони здоров’я України. Так, Кабінет Міністрів ухвалив зміни до постанови №298 від 17 березня 2011 року, що запроваджують прозорий метод перерозподілу коштів на ліки та медичні вироби. Відтепер МОЗ України зможе оперативно спрямовувати надлишки бюджетних коштів або на закупівлю найнеобхідніших ліків, або медвиробів за дефіцитними програмами лікування, або формувати запаси медикаментів.

Для цього запроваджується спрощений порядок погодження таких коригувань за принципом «мовчазної згоди»: тобто структурні підрозділи з питань охорони здоров’я та підпорядковані установи в областях матимуть 5 робочих днів на висловлення зауважень з приводу перерозподілу коштів. У разі їх відсутності – коригування вважатиметься здійсненим.

Такі зміни допоможуть не тільки підвищити забезпеченість ліками напрямів лікування, в яких існує найбільший дефіцит, а й зменшать бюрократичне навантаження на обласні департаменти охорони здоров’я та підпорядковані Міністерству установи.

У постанові також йдеться про прискорення процесу отримання ліків пацієнтами. МОЗ України запропонувало встановити час на розподіл лікарських засобів між медичними закладами на рівні області. Тепер в обласних департаментів охорони здоров’я на це буде 3 дні.

Окрім цього, вакцини, закуплені за державний кошт, будуть розподілятися не тільки серед комунальних закладів охорони здоров’я первинної ланки, а й серед приватних закладів і лікарів-ФОП, які уклали договори з Національною службою здоров’я України. Також вакцини проти туберкульозу та гепатиту В, які необхідні в перші дні від народження дитини, направлятимуть до пологових будинків всіх форм власності. Нові правила розподілу вакцин стануть чинними з моменту оприлюднення відповідних змін до постанови КМУ №298. Ці зміни забезпечать наявність доступних та безпечних вакцин безоплатно, вчасно і там, де вони потрібні.

Також Кабінет Міністрів України підтримав проект щодо закупівлі послуги з проведення міжнародного моніторингового дослідження якості вищої медичної освіти. Проведення такого тестування вже у 2018 році серед студентів ІV курсів медичних університетів допоможе виявити сильні та слабкі сторони освітніх програм українських медичних вишів, а також наблизити їх до світових стандартів. Результати запланованого у 2018 році моніторингового дослідження не впливатимуть на рейтинг успішності студентів, а університетам допоможуть підготуватися до впровадження єдиного державного кваліфікаційного іспиту в 2019 році.

Міністерство охорони здоров'я України