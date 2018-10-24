Уряд прийняв зміни до постанови щодо лікування громадян України за кордоном

Сьогодні на засіданні Кабінету Міністрів України було прийнято зміни до Постанови КМУ №175 від 22 лютого 2017 року, що дозволить направити на лікування за кордоном тих пацієнтів, які потребують послуг клінік, на рахунках яких утворились залишки коштів.

Завдяки цьому рішенню за кошти, що були перераховані, але не використані клініками, можливо направити на лікування за кордоном близько 20 важкохворих пацієнтів, які перебувають на обліку. Всього, станом на 24 жовтня, на обліку хворих, які потребують лікування за кордоном, перебувають 59 українців. Для лікування цих пацієнтів необхідно більше 200 млн грн. Загалом цього року на лікування за кордон вже було направлено 177 пацієнтів на загальну суму близько 491 млн грн.

Станом на 11 жовтня цього року на рахунках закордонних клінік знаходиться близько 70,2 млн грн. Залишки на рахунках клінік за кордоном виникають у випадках, коли під час перебування на лікуванні в іноземній клініці стан здоров’я пацієнтів стабілізується і вони відмовляються від лікування, або у зв’язку з погіршенням стану здоров’я лікування провести неможливо.

Родичам пацієнтів, які протягом тривалого часу пікетують Міністерство охорони здоров’я через нестачу державного фінансування лікування за кордоном, уже повідомлено про прийняте Урядом рішення. Як і раніше, підстав для пікету в наметах немає, оскільки всі дії МОЗ України спрямовані на те, щоби пацієнти, які перебувають на обліку, отримали належне та своєчасне лікування за кордоном. МОЗ України оперативно інформуватиме про перебіг цієї справи.

Додаткове фінансування програми лікування за кордоном у поточному бюджетному році може бути віднайдено і забезпечено лише за рішенням Верховної Ради України шляхом залучення додаткових коштів з бюджетів інших розпорядників коштів.

Раніше, 4 жовтня Кабінет Міністрів України ухвалив перерозподіл додаткового фінансування програми лікування громадян за кордоном у розмірі 101 млн грн, які МІністерству охорони здоров’я вдалося віднайти з інших бюджетних програм міністерства. Завдяки цьому було прийнято позитивне рішення про направлення на лікування за кордон 34 пацієнтів. На цьому внутрішні фінансові ресурси в розпорядженні МОЗ України вичерпані.

МОЗ України