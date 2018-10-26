МОЗ: Куди звертатися ветеранам АТО/ООС для реабілітації

В Україні функціонує мережа госпіталів ветеранів війни, де демобілізовані учасники АТО/ООС можуть пройти комплексну реабілітацію - медичну, фізичну та психологічну. З листопада 2014 року комплексну реабілітацію пройшли понад 55 тисяч українських воїнів.

Демобілізовані та звільнені в запас учасники АТО/ООС мають право на безкоштовне проходження комплексної реабілітації в обласних госпіталях ветеранів війни за місцем проживання та в закладах, що підпорядковані МОЗ України: Українському державному медико-соціальному центрі ветеранів війни, Державному закладі “Госпіталь ветеранів війни “Лісова Поляна” (в Київській області) та Республіканському центрі лікування і реабілітації наслідків нейротравми (в Рівненській області, де відбувається лікування та реабілітація наслідків важких черепно-мозкових та спінальних травм, за чітко визначеними критеріями нейрохірурга, ортопеда-травматолога).

Як пройти реабілітацію в госпіталі для ветеранів війни

Ваш лікар на підставі історії хвороби та результатів аналізів може рекомендувати пройти медичну, фізичну чи психологічну реабілітацію у регіональному чи підпорядкованому МОЗ України госпіталі.

Щоб пройти реабілітацію в одному з госпіталів, ветерану АТО/ООС необхідно:

1. Вибрати госпіталь згідно з місцем проживання та профілем захворювання (дивіться на сайті МОЗ).

2. Підготувати та надіслати пакет документів у департамент охорони здоров’я у вашій області (міста) або керівнику медичного закладу за місцем спостереження:

- Заяву на ім'я директора департаменту (управління) охорони здоров'я обласних або Київської міської державних адміністрацій або на ім’я керівника медичного закладу за місцем спостереження. Запитайте в свого лікаря, і він зорієнтує, як написати таку заяву.

Для реабілітації у закладах, підпорядкованих МОЗ України (госпіталі ветеранів війни “Лісова Поляна”, Українському державному медико-соціальному центрі ветеранів війни (Київська обл.) або Республіканському центрі лікування і реабілітації наслідків нейротравми (Рівненська обл.), заяву в довільній формі також можна надіслати в МОЗ України на ім’я в.о. Міністра охорони здоров’я.

- Разом із заявою надати результати аналізів і виписку з історії хвороби. Це потрібно для того, щоб знати, в яке відділення (травматології, неврології тощо) госпіталізувати людину.

- Копія документа, що підтверджує статус учасника АТО/ООС.

3. Одержати відповідь, за необхідності пройти лікарсько-відбіркову комісію та пройти реабілітацію.

Найчастіше учасники АТО/ООС забезпечуються путівками в госпіталі першочергово. Зазвичай протягом 30 днів ветерани одержують або лист з інформацією, або вже саму путівку/направлення на реабілітацію, де вказана дата початку та тривалість реабілітації.

Зверніть увагу, що варто взяти з собою результати аналізів і виписку з історії хвороби в лікувальний заклад.

4. У разі виникнення додаткових запитань щодо реабілітації учасників АТО/ООС в мережі госпіталів ветеранів війни звертайтеся за телефоном +38 098 413 39 50, Борисенко Алла Дмитрівна, помічник директора Українського державного медико-соціального центру ветеранів війни з питань реабілітації учасників АТО.

Де можуть пройти реабілітацію ветерани АТО/ООС: адреси, контакти і профіль лікування госпіталів

Медичну, фізичну та психологічну реабілітацію демобілізовані учасники АТО/ООС можуть пройти як у регіональних госпіталях, так і в закладах, що підпорядковані МОЗ України.

Детальніше – на сайті МОЗ