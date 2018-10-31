Незабаром лікарі-ФОП зможуть виписувати рецепти за програмою “Доступні ліки”. Відповідні зміни Кабінет Міністрів України ухвалив на засіданні 31 жовтня 2018 року.

Найближчим часом лікарі-ФОП (фізична особа-підприємець), які одержали ліцензію на право провадження господарської діяльності з медичної практики, матимуть право виписувати рецепти на лікарські засоби, вартість яких підлягає відшкодуванню в рамках програми “Доступні ліки”. Міністерство охорони здоров’я України ініціювало зміни до постанови КМУ №152 “Про забезпечення доступності лікарських засобів” від 17 березня 2017 року, які ухвалив Кабінет Міністрів України.

Перелік безоплатних ліків у програмі «Доступні ліки» може зрости. Адже Уряд також ухвалив зміну, що збільшить вікно для перегляду цін препаратів фармвиробниками – з 5% до 10%. У грудні минулого року Уряд запровадив додатковий механізм для залучення безоплатних препаратів у програму: додаткові 5 днів для перегляду цін усім виробникам, які запропонували ціни на свої препарати не вище за 5% від найнижчої вартості препарату за діючою речовиною. Тоді нововведення дозволило збільшити перелік безоплатних ліків щонайменше на 30 препаратів. Відтепер цю можливість матимуть усі фармвиробники, ціни на медикаменти яких не перевищують 10% від вартості найдешевшого препарату за МНН (міжнародною непатентованою назвою).

Нагадаємо, що нині за програмою «Доступні ліки» пацієнти з серцево-судинними захворюваннями, бронхіальною астмою та діабетом 2 типу можуть отримати 261 препарат, з них 59 - безоплатно. Отримати ліки за рецептом від лікаря наразі можна в кожній третій аптеці в Україні.

Передбачається, що з 1 квітня 2019 року контрактувати аптечні заклади та відшкодовувати вартість відпущених лікарських засобів у рамках програми «Доступні ліки» будуть не заклади охорони здоров’я чи муніципалітети, а безпосередньо один головний оператор бюджетних коштів – Національна служба здоров’я України.

На програму «Доступні ліки» у 2019 році передбачено 1 млрд грн. Переведення адміністрування програми до Національної служби здоров’я України не вплине на забезпечення пацієнтів ліками на цей час.

Нагадаємо, 17 жовтня Кабінет Міністрів дозволив розподіляти вакцини, закуплені за державний кошт, не тільки серед комунальних закладів охорони здоров’я первинної ланки, а й серед приватних закладів і лікарів-ФОП, які уклали договори з Національною службою здоров’я України. Також вакцини проти туберкульозу та гепатиту В, які необхідні в перші дні від народження дитини, направлятимуть до пологових будинків всіх форм власності. Нові правила розподілу вакцин стануть чинними з моменту оприлюднення відповідних змін до постанови КМУ №298. Ці зміни забезпечать наявність доступних та безпечних вакцин безоплатно, вчасно і там, де вони потрібні.

Міністерство охорони здоров'я України