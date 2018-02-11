Як зупинити спалах кору в Україні

В Україні зафіксовано загрозливе зростання захворюваності на кір: лише за останній тиждень на кір захворіли 1319 людей, а з початку року - понад 35 тисяч. Найвищі показники захворюваності і смертності від кору фіксуються в тих областях, де найменше вакцинованих дітей і дорослих.

Що робить МОЗ України

Імунізація є питанням національної безпеки. Здоров’я українців - усіх разом і кожного зокрема - залежить від рівня щеплень у країні. Щоби подолати спалах кору в Україні, МОЗ України:

1. забезпечило достатню кількість якісних та ефективних вакцин: станом на 1 жовтня 2018 року в Україні наявні 713 857 доз вакцини КПК. Вакцини є в усіх регіонах.

2. регулярно проводить селекторні наради з регіонами для інструктажу і моніторингу ситуації. Сьогодні вранці відбулася чергова нарада МОЗ України з керівниками структурних підрозділів областей, щоби скоординувати управлінські заходи для забезпечення належного рівня вакцинації та збереження здоров’я громадян у кожному регіоні.

3. із серпня 2017 працює Оперативний штаб МОЗ України з реагування на ситуацію з поширення кору в Україні. За рішенням штабу з вересня 2017 року тривають заходи з посиленої вакцинації. Подальші кроки боротьби з кором штаб розгляне на засіданні уже наступного тижня.

4. інформує українців про небезпечну ситуацію з кором і необхідність вакцинації:

Сьогодні відбувся брифінг щодо підвищення захворюваності на кір після початку навчального року. Генеральний директор ЦГЗ Володимир Курпіта розкаже про причини зростання захворюваності на кір і зокрема - смертності від ускладнень кору, показники охоплення вакцинацією і заходи профілактики кору.

Щотижня оновлюються оновлені оперативні дані захворюваності на кір, а також подаються статистичні дані про спалахи і охоплення щепленнями.

5. 20 вересня 2017 року прийняло рішення про розширення заходів посиленої імунізації для на дітей до 9 років. У червні 2018 року заходи посиленої імунізації поширені на всі групи дітей. Тепер надолужити пропущені дози вакцини можна усім дітям до 18 років.

6. 26 червня 2018 року затвердило Наказ про проведення безоплатної імунізації дорослих, які належать до груп ризику. Таке рішення прийнято у зв’язку зі зростанням захворюваності на кір серед дорослих. Зокрема, йдеться про поширення захворюваності у групах, що проживають у спільному просторі (військові, учасники Операції об’єднаних сил, студенти), а також серед освітян і медиків.

Що можеш зробити ти

Переважна більшість європейців мають усі щеплення КПК за календарем, тож у 42 з 53 країн Європи вдалося зупинити поширення кору. Проблемними залишаються ті країни, де рівень охоплення щепленнями недостатній. На жаль, серед цих країн є і Україна.

Зупинити спалах кору може колективний імунітет. Коли не менше 95% українців будуть вакцинованими проти кору, захворювання піде на спад і захищеними від смертельно небезпечної хвороби будуть навіть ті діти і дорослі, які не можуть вакцинуватися з медичних причин.

Що може зробити кожен:

перевірити свою карту щеплень: дві дози вакцини КПК захищають від кору упродовж усього життя, а у разі хвороби - значно зменшують ризик тяжких ускладнень;

якщо ви не пам’ятаєте, коли і які щеплення були зроблені вам чи вашій дитині і не збереглися медичні дані про щеплення, зверніться до свого лікаря - терапевта, педіатра чи сімейного лікаря. Перевірити наявність імунітету від кору, краснухи і паротиту можна за допомогою лабораторних аналізів. Перед вакцинацією лікар направить здати аналізи (на виявлення IgG до вірусу або інші) - це швидкий та простий спосіб з’ясувати чи маєте ви імунітет, щоб захиститися від захворювання.

якщо ви чи ваша дитина пропустили обидві або тільки другу дозу вакцини КПК за Календарем щеплень, якнайшвидше зверніться до медичного закладу, щоб отримати щеплення. Вакцини КПК є безоплатними для усіх дітей і підлітків до 18 років, а також для дорослих із груп ризику: медиків, освітян, студентів, військових, учасників Операції об’єднаних сил.

Факти про кір в Україні

Головні факти про кір в Україні:

у вересні -жовтні 2018 року захворюваність на кір знову зростає: щотижня фіксується понад тисячу нових випадків, з початку року постраждали уже 35 233 українців;

найбільший приріст захворюваності на кір спостерігається у тих областях, де рівень охоплення плановою вакцинацією найменший: в Івано-Франківській, Закарпатській та Львівській областях.

з початку року від ускладнень кору померло 15 людей: 11 дітей і 4 дорослих;

ризик захворіти збільшується через спільне перебування дітей школах та дитячих садках, оскільки вірус кору передається дуже швидко і в зоні особливого ризику знаходяться діти, які не можуть отримати щеплення;

найчастіше хворіють на кір діти 5-9 років (32% серед усіх випадків кору серед дітей); це ті діти, які не отримали другу дозу КПК вчасно, через що у них не виробився імунітет до хвороби.

Докладніше про спалах кору, важливість вакцинації і перелік протипоказань: https://bit.ly/2Dok6Qh