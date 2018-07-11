Володимир Гройсман: Зростання зарплат лікарів на первинці стало одним з результатів змін у системі охорони здоров’я

Одним з результатів системних змін, які наразі проходять в галузі охорони здоров’я, стало зростання заробітних плат лікарів на первинній ланці надання допомоги в 2-3 рази. Про це сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час наради з керівництвом Міністерства охорони здоров’я та Національної служби здоров’я, яка працює вже півроку.

Керівники галузі представили поточні результати перетворень та своє бачення подальшої реформи з огляду на започаткування безкоштовних досліджень для пацієнтів за направленням лікаря з 1 липня 2019 року, запровадження електронних рецептів та реалізацію програми «Доступні ліки» під егідою безпосередньо НСЗУ.

Учасники наради відзначили, що зараз з Нацслужбою здоров’я співпрацюють на договірних засадах вже 623 заклади, в тому числі – 47 приватних. Це більше половини закладів первинки в Україні. За наявними договорами НСЗУ вже виплатила 1,6 млрд грн – як оплату наданих пацієнтам послуг. Кількість пацієнтів, які вже підписали декларації із своїми лікарями, наближається до 21 млн.

«Ми вже пройшли непростий шлях. Маємо позитив на первинній ланці - сімейні лікарі починають отримувати нову зарплату. І хоча вони самі не вірять, що це назавжди, запевняю – так буде і далі. Все, що залежатиме від Уряду - для продовження змін – підтримаємо», - сказав Володимир Гройсман.

Він наголосив, що далі потрібно зберегти темп реформи і не відступати від стратегічного плану, розрахованого до 2021 року. Всі нападки і непорозуміння Глава Уряду запропонував вирішити шляхом організації великого зібрання медиків та представників місцевої влади – аби пояснити всі переваги нової системи фінансування і функціонування медичних закладів.

«У нас завжди було два вибори – залишати, як було, або почати наводити порядок. Ми розпочали з базового рівня – з сімейної медицини. Майже 21 млн декларацій вже підписані… Наступний крок – питання досліджень, аналізів, УЗД, рентгенів. Ми зламаємо систему – з 1 липня (2019 року) почне працювати нова система. Не треба буде займатися самолікуванням. Прийшли до сімейного лікаря, отримали направлення, держава заплатить за послугу… Наступного року також розпочнемо низку проектів в екстреній медицині, – сказав Володимир Гройсман. – Я розумію критику. Але нічого не робити – ще гірше. Тому я постійно приділяю цій темі увагу».

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України