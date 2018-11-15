Уряд направив кошти на лікування переселенців і «Доступні ліки»

Кабінет Міністрів перерозподілив 868,72 млн грн з нерозподілених видатків медичної субвенції на програму «Доступні ліки», на медичну субвенцію місцевим бюджетам та лікування громадян за кордоном.

Міністерство охорони здоров’я ініціювало і Кабінет Міністрів підтримав перерозподіл 868,72 млн грн з нерозподілених видатків субвенцій. Відповідне розпорядження ухвалили 14 листопада 2018 року на засіданні Уряду.

Фінансування лікування переселенців

Уряд перерозподілив 753,6 млн грн з нерозподіленних видатків медичної субвенції. З них 188,4 млн грн — на медичне обслуговування внутрішньо переміщених громадян.

Решти цих грошей піде за такими пріоритетами:

погашення заборгованості заробітних плат медикам;

додаткове фінансування бюджетної програми лікування пацієнтів з хронічною нирковою недостатністю методом гемодіалізу;

забезпечення потреб пацієнтів, яким необхідні препарати інсуліну.

Тепер місцеві ради мають ухвалити зміни до своїх бюджетів, щоби кошти за механізмом субвенції отримали всі медичні заклади.

Доступні ліки

На програму «Доступні ліки» Уряд перерозподілив 78,6 млн грн з нерозподілених видатків субвенції. Такий перерозподіл запропоновало МОЗ України, щоби уникнути в поточному році потенційних ризиків, пов’язаних з недофінансуванням програми і, як наслідок цього, можливості зупинки відпуску препаратів пацієнтам та виникнення заборгованості перед аптечними закладами.

Нині за програмою «Доступні ліки» пацієнти з серцево-судинними захворюваннями, бронхіальною астмою та діабетом ІІ типу можуть отримати 261 препарат, з них 59 – безоплатно. Кількість аптек, де можна отримати ліки за рецептом від лікаря наразі становить 7 937 аптек. Це кожен третій аптечний заклад в Україні.

З початку 2018 року пацієнти отримали ліки за майже 14 млн рецептами на суму понад 700 млн грн.

Лікування за кордоном

На програму «Лікування громадян України за кордоном» Уряд перерозподілив з субвенцій 36,5 млн грн, що дозволяє направити на лікування за кордоном ще 13 важкохворих українців, які зараз перебувають на обліку програми.

Загалом цього року на лікування за кордон вже було направлено 206 пацієнтів на загальну суму близько 580 млн грн.

В минулу середу, 7 жовтня, Уряд підтримав перерозподіл 1,5 млрд грн з резерву Держбюджету та інших програм МОЗ України на медичну субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам.

МОЗ України